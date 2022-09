Microsoft heeft de mogelijkheden van zijn Azure Space-portfolio uitgebreid met een aantal nieuwe oplossingen, waaronder Azure Orbital Cloud Access en virtualisatiedienst Azure Orbital Groud Station.

De techgigant wil met zijn Azure Space-programma klanten de mogelijkheid geven de diensten van zijn public cloudomgeving overal via satellietnetwerken te gebruiken. Hierbij worden de diverse clouddiensten via een satellietnetwerk verbonden in plaats van vaste verbindingen.

Azure Orbital Cloud Access

De nu uitgebrachte diensten moeten het gebruik van Azure Space verder vergemakkelijken, zo geeft Microsoft aan. De dienst Azure Orbital Cloud Access biedt relay-verbindingen vanuit de Azure-cloudomgeving via satellieten naar dataterminals op Aarde. De dienst richt zich in eerste instantie op de Amerikaanse overheid en moet connectiviteit met een lage latency leveren in omstandigheden waar andere verbindingen beperkt aanwezig zijn. Ook kan het dienen voor omstandigheden waar failover zeer belangrijk is.

De dienst werkt met het Starlink-satellietsysteem van SpaceX en speciale Azure edge devices. Dit geeft gebruikers toegang tot alle Azure-clouddiensten waar er dekking van Starlink is. De geboden connectiviteit kan daarbij een aanvulling zijn op glasvezel en draadloze verbindingen.

Bovendien versnelt het de integratie van mobiele 5G-connectiviteit met satellietcommunicatie. Verder is de dienst ook zeer geschikt in combinatie met de SD-WAN-technologie van cloud-, netwerk- en securityspecialist Juniper Networks. Azure Orbital Cloud Access is nu in private preview beschikbaar.

Grondstation-as-a-Service

De tweede geïntroduceerde oplossing, Azure Orbital Ground Station, is een dienst die al bij de lancering van Azure Space werd aangekondigd, maar nu eindelijk algemeen beschikbaar wordt. Deze dienst biedt aanbieders van satellietdiensten een virtueel as-a-service grondstation. Hierbij wordt samengewerkt met KSAT, een Noorse aanbieder van satellietgrondstations. De Azure-dienst is nu beschikbaar voor leveranciers van satellietcommunicatie als Pixxel, Muon Space en Loft Orbital.

Verder kondigde de techgigant zijn Satellite Communications Virtualization Program aan. Dit is een samenwerking met satellietcommunicatieleverancier SES. De dienst moet een gevirtualiseerd grondnetwerk voor satellietcommunicatie bieden met behulp van software-defined hubs, edge terminals voor klanten, virtuele netwerkfunctionaliteit (VNF) en edge-cloudapplicaties.

Markt voor clouddiensten via satelliet groeit

Microsoft is niet de enige hyperscaler die satellietdiensten voor zijn public cloud-omgeving aanbiedt. Ook AWS heeft een programma voor clouddiensten via satellieten opgezet. Experts verwachten dat de markt voor deze diensten in de komende jaren flink gaat toenemen. Omzetbedragen voor dit segment worden al rond de 32 miljard euro geschat. Naar verwachting ligt het dataverkeer dat deze satellietdiensten gaan opleveren tegen 2031 rond de 240 exabyte.

