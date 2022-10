De eerste Project Kuiper-internetsatellieten van Amazon worden in 2023 gelanceerd. De techgigant wil in de komende vijf jaar een constellatie van ruim 3.000 internetsatellieten creëren. SpaceX, de huidige marktleider van satellietinternet, krijgt een nieuwe concurrent.

Amazon wil via Project Kuiper een netwerk van internetsatellieten in een baan om de aarde lanceren. De techgigant heeft een commerciële dienst voor ogen. De satellieten vormen een netwerk. Betalende eindgebruikers mogen met het netwerk verbinden. Grondstations in dicht- en dunbevolkte regio’s garanderen wereldwijde internettoegang.

Amazon maakte onlangs bekend dat de Kuipersat-1- en Kuipersat-2-prototypes aan het begin van 2023 op een Vulcan Centaur-raket van de United Launch Alliance (ULA) worden gelanceerd. SpaceX, de huidige marktleider van satellietinternet, krijgt vanaf dat moment een nieuwe concurrent.

ULA en Amazon

Amazon heeft met meerdere ruimtevaartbedrijven samengewerkt om Project Kuiper te realiseren, waaronder ULA. Amazon is van plan om in de komende vijf jaar 3.236 satellieten te lanceren om te concurreren met SpaceX.

Amazon liet eerder dit jaar weten dat ULA zowel aan satellietinstallaties als productie- en lanceerfaciliteiten bijdraagt. ULA gaat twee parallelle lanceerbanen aanleggen op het Cape Canaveral Space Force Station.

Banden met de overheid

Frank Calvelli, assistent secretary van de US Air Force, maakte in juli bekend dat de ontwikkeling van de ULA Vulcan Centaur-raket een nationale veiligheidskwestie is voor de Verenigde Staten. Calvelli werd in juni benoemd tot assistent secretary van Space Acquisitions en Integrations bij de US Air Force. Een van zijn eerste officiële reizen was een bezoek aan ULA, om toezicht te houden op de vooruitgang van het project.

ULA staat onder druk om de Vulcan Centaur-raket operationeel te krijgen. De Air Force wil het project gebruiken om nationale veiligheidssatellieten voor de Verenigde Staten te lanceren. ULA moet de raket twee keer lanceren om de betrouwbaarheid aan te tonen. Pas daarna kan Vulcan zijn eerste missie voor het Amerikaanse ministerie van Defensie uitvoeren. De missie is gepland voor eind 2023.

Amazons internet satelliet-constellatie

Meer dan 1.000 werknemers dragen aan Project Kuiper bij. De groep werkt hard om miljoenen internetklanten wereldwijd te ondersteunen. Om zijn ruimtevaartvergunning te behouden moet Amazon de helft van de 3.236 geplande satellieten tegen 2026 lanceren.

“We hebben al 38 Kuiper-lanceringen op Vulcan voltooid”, vertelde Rajeev Badyal, de vice-president technologie voor Project Kuiper. “Het gebruik van dezelfde draagraket voor onze prototypemissie geeft ons de kans om de integratie van de payload, de verwerking en de procedures voor missiebeheer te oefenen in de aanloop naar de grootschalige commerciële lanceringen.”

