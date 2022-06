Dit jaar gaan chipfabrikanten wereldwijd 109 miljard dollar (104 miljard euro) in apparatuur voor chipfabrieken investeren om de productiecapaciteit te verhogen. Dat berekent belangenorganisatie SEMI in een recent onderzoek.

De verwachte investeringen zijn volgens de onderzoekers ongeveer twee keer zoveel als drie jaar geleden. In 2019 investeerden chipfabrikanten wereldwijd 55 miljard dollar (bijna 52,5 miljard euro) in hardware voor nieuwe fabrieken. SEMI geeft aan dat de uitgaven drie jaar achterelkaar zijn toegenomen, maar inmiddels een plafond hebben bereikt. Voor 2023 verwacht het dat de investeringen weer iets zullen afnemen.

Meer productiecapaciteit

De chipindustrie wil met de investeringen vooral de productiecapaciteit opvoeren, volledig in lijn met het huidige chiptekort. Volgens SEMI moet de capaciteit dit jaar met 8 procent groeien en in 2023 met 6 procent. Volgend jaar moet de capaciteit uitkomen op een totaal aantal van 29 miljoen 200nm wafers per maand. In 2010 lag de productiecapaciteit nog op 16 miljoen 200nm wafers per maand.

De meeste nieuwe apparatuur is bestemd voor het uitbreiden van de capaciteit in 185 wereldwijde fabrieken en productielijnen. Volgend jaar daalt de capaciteitsvergroting naar 83 procent voor 129 bekende fabrieken en productielijnen.

De foundry-sector neemt in zowel 2022 als in 2023 de meeste nieuwe apparatuur voor rekening; 53 procent van de totale investeringen. Deze sector wordt gevolgd door de memorysector, met 33 procent van alle investeringen in 2022 en 34 procent in 2023. Ook zijn beide sectoren verantwoordelijk voor de grootste toename in capaciteit.

Groei in regio’s

Het meeste geld wordt in Azië uitgegeven. Taiwan, met fabrikant TSMC in de hoofdrol, gaat dit jaar tot 52 procent meer (32 miljard euro) uitgeven aan nieuwe apparatuur. Zuid-Korea volgt met 7 procent meer uitgaven (24 miljard euro). China ziet een terugval van 14 procent.

Ook de Europese regio en het Midden-Oosten zien dit jaar een recorduitgave aan apparatuur tegemoet (8,9 miljard euro). Voor 2023 verwachten de experts onder meer een toename van 193 procent in de regio Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (8,9 miljard euro).

