Een joint venture van NXP Semiconductors en Vanguard International Semiconductor Corporation (VIS) is in het leven geroepen. Samen gaan beide partijen een waferfabriek realiseren in Singapore onder de naam VisionPower Semiconductor Manufacturing Company (VSMC).

De naam VSMC volgt dezelfde naamgeving als TSMC, de Taiwanese chipfabrikant die verantwoordelijk is voor het merendeel van de geavanceerde halfgeleiders wereldwijd. Dat is niet geheel toevallig: terwijl NXP een uitspinsel is van Philips uit 2006, is partner VIS een spin-off van TSMC.

Wafers maken

De joint venture dient een belangrijke spil te worden in het chipproductieproces. Daar waar ASML bijvoorbeeld de machines bouwt om halfgeleiders te tekenen op wafers, zit VSMC een stap hiervóór. Men gaat namelijk het product maken dat chipfabrikanten in de ASML-scanners stoppen voor verwerking tot een volwaardige chip. De nieuwe faciliteit in Singapore zal 300mm wafers gaan produceren, de schijven silicium waarop honderden chips tegelijk gefabriceerd worden.

De fabriek gaat niet gebruikt worden voor de allerkleinste productieprocessen. Mixed-signal, power management en analoge producten zullen het levenslicht zien in Singapore onder VSMC. Daarbij richt het bedrijf zich op de automotive, industriële, consumenten- en mobiele markten.

Beschikbaar in 2027

Omgerekend 7,2 miljard euro zal de bouw faciliteren, waarbij VIS aanvankelijk 2,2 miljard euro injecteert en NXP 1,5 miljard. VIS krijgt 60 procent van VSMC, NXP 40 procent. Beide partijen zullen gezamenlijk nog een extra 1,75 miljard euro leveren, terwijl de rest vanuit leningen of derden zal moeten komen.

In de tweede helft van dit jaar zal de constructie beginnen, met als beoogde finalisatie voor de bouw 2027. Vanaf dat moment opereert VSMC als een onafhankelijke entiteit.

“VIS is verheugd samen te werken met het toonaangevende wereldwijde halfgeleiderbedrijf NXP om onze eerste 300mm fab te bouwen. Dit project past in onze ontwikkelingsstrategieën voor de lange termijn en laat zien dat VIS er alles aan doet om aan de eisen van de klant te voldoen en onze productiemogelijkheden te diversifiëren”, aldus VIS voorzitter Leuh Fang.

“NXP blijft proactieve maatregelen nemen om te zorgen voor een productiebasis die concurrerende kosten, leveringscontrole en geografische veerkracht biedt om onze groeidoelstellingen voor de lange termijn te ondersteunen”, zegt Kurt Sievers, president en CEO van NXP. “Wij geloven dat VIS zeer geschikt hiervoor is en de complexiteit van het samen met NXP bouwen en exploiteren van een 300mm-fabriek voor analoge mixed-signal producten volledig begrijpt.”

