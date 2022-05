SK Group wil in de komende vijf jaar 247 biljoen won (ongeveer 182 miljard euro) investeren in veelbelovende industrieën, waaronder chips, batterijen en biotechnologie. Een deel van het geld is bestemd voor dochterbedrijf SK Hynix, een chipfabrikant die samenwerkt met het Nederlandse ASML.

Samsung is het grootste concern van Zuid-Korea. SK Group staat op de tweede plaats. De organisatie is voornamelijk actief in Zuid-Korea, maar heeft met tientallen dochterbedrijven een wereldwijde invloed. SK Telecom een van de eerste aanbieders van 5G. SK Hynix koopt miljarden aan machines in bij het Nederlandse ASML.

Het concern maakte onlangs een reusachtig investeringsplan bekend. In de komende vijf jaar steekt SK Group 247 biljoen won (ongeveer 182 miljard euro) in veelbelovende industrieën. Ongeveer driekwart van het geld is bestemd voor Zuid-Korea. Meer dan 40 miljard euro gaat uit naar internationale investeringen.

Wereldwijde impact

60 procent van alle uitgaven zijn gericht op de chipindustrie. SK Group wil meer capaciteit en voorraad voor chipproductie. “Chips zijn onze toekomst”, aldus de organisatie. Het plan is veelbelovend voor internationale leveranciers die zakendoen met SK Hynix, waaronder ASML. In 2021 kocht SK Hynix meer dan vier miljard euro aan EUV-systemen in bij ASML.

EUV staat voor extreme ultraviolet. De golflengte wordt gebruikt voor de productie van ’s werelds kleinste chips. Kleiner is beter in de chipindustrie. Hoe meer transistoren een fabrikant kwijt kan op hetzelfde oppervlak, hoe efficiënter en krachtiger de chip. ASML is ’s werelds grootste leverancier van EUV-systemen. Het Nederlandse bedrijf groeide in het afgelopen decennium naar een marktwaarde van meer dan 200 miljard euro.

Samsung

Eerder deze week maakte Samsung een investeringsplan van 450 biljard won (ruim 332 miljard euro) bekend. Naast SK Group belooft ook LG Group een reusachtig bedrag van 106 biljard won (ongeveer 79 miljard euro). De organisaties reageren op een oproep van Yoon Suk-yeol, de nieuwe president van Zuid-Korea. Suk-yeol verzoekt het bedrijfsleven om meer te investeren in de lokale economie. SK Group verwacht dat het plan 50.000 nieuwe banen creëert in Zuid-Korea.

Naast de chipindustrie focust SK Group op batterijen, telecom, energie en de biofarmaceutische industrie. Voor de laatste sector zet het concern 12,7 biljoen won (ongeveer 9 miljard euro) apart. Het geld is onder andere bestemd voor fabrikanten van medicijnen. Ook Samsung heeft grote plannen voor dit segment. De techgigant wil de sector net zo belangrijk maken als chipproductie.