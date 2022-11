Orange wil dat uiterlijk eind 2025 90 procent van België over 5G-dekking beschikt. Hiervoor moet wel de politieke besluitvorming, zoals voor de dekking in de deelregio Wallonië, goed zijn geregeld.

Volgens de Belgische operator heeft eind 2023 40 procent van België 5G-dekking. Tegen eind 2025 moet het om 90 procent gaan. Orange Belgium geeft aan dat het land nog flink achterloopt op het gebied van 5G met andere landen waarin de van oorsprong Franse operator actief is. Dit moet snel gaan veranderen, zo stelde de operator bij de opening van zijn tweede 5G Lab in Luik.

Politieke besluitvorming vormt probleem

Het grootste probleem is de politieke besluitvorming binnen België. Momenteel kan Orange Belgium alleen 5G in Vlaanderen aanbieden. Hier zijn de benodigde wetten en stralingsnormen al op orde. In de deelregio Wallonië, en ook in Brussel, moet de besluitvorming nog plaatsvinden. De operator hoopt dat dit begin volgend jaar al gaat gebeuren.

Wallonië wil 5G-uitrol versnellen

Onlangs kondigde premier Di Rupo van Wallonië aan dat de deelregio overweegt de besluitvorming over 5G te versnellen. Dit vanwege de economische voordelen die deze mobiele technologie kan leveren. De deelregio wil bijvoorbeeld kijken of de huidige strenge stralingsnormen in de deelregio kunne worden verlaagd.

