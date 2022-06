De Europese Commissie (EC) gaat mogelijk een mededingingsonderzoek uitvoeren naar de overname van VMware door Broadcom. De EC beoordeelt of er sprake is van machtsmisbruik waarmee klanten en concurrenten op langere termijn mee te maken krijgen.

De EC onderzoekt vaker grote overnamedeals, waardoor een onderzoek naar de overname van VMware eigenlijk een routineklus lijkt. Niet is minder waar, zo schrijft de Financial Times, aangezien deze deal een onderzoek in de tweede categorie krijgt. Dit houdt in dat de EC een langdurig onderzoek naar de overname gaat uitvoeren, voordat de toestemming verleent. Dit soort onderzoeken duren vaak een jaar en kunnen de deal bij negatief advies blokkeren.

Bang voor machtsmisbruik

VMware-gebruikers hebben bij de EC geklaagd dat zij door de overname bang zijn dat Broadcom de prijs van VMware-software omhoog gaat gooien. Ook zijn zij bang dat klanten gedwongen zouden worden Broadcom-diensten af te nemen.

In een reactie geeft Broadcom aan dat het inmiddels contact heeft gezocht met de EC over de toestemming voor de overname. Volgens de techgigant is er bij de overname geen sprake van twee gelijkwaardige bedrijven. Broadcom en VMware zouden in verschillende segmenten opereren.

Daarnaast zou de techgigant niet van plan zijn de prijzen voor klanten te verhogen na de overname. Ook zouden de werkzaamheden van VMware na de overname niet worden beperkt en is er geen invloed op innovatie van klanten.

De techgigant heeft al eerder te maken gehad met de mededingingsautoriteiten van de EC. In 2020 accepteerde de EC beloftes van Broadcom voor meer marktwerking in het chipsegment voor modems.

