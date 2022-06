De toekomstplannen van VMware zijn bekend. Na de overname wil Broadcom de naam van het bedrijf adopteren. De volledige softwaredivisie van Broadcom wordt omgedoopt tot VMware. Dat deelt de organisatie in een nieuwe verklaring.

Eind mei kondigde Broadcom de overname van VMware aan. De organisatie wil VMware voor 57 miljard dollar opkopen. In de komende maanden bepalen marktautoriteiten of de deal doorgaat. Zij onderzoeken het marktaandeel dat Broadcom met de overname binnenhaalt. Is het marktaandeel te groot, dan is de overname oneerlijk voor concurrenten, waardoor de deal vervalt. Blijkt het marktaandeel eerlijk, dan kan de overname doorgaan.

Broadcom is zeker van zijn zaak. In een nieuwe verklaring deelt de organisatie de plannen voor VMware. “VMware is een iconisch softwarebedrijf”, zei Broadcom Software-president Tom Krause. “Daar willen we niets aan veranderen. Vandaar zijn we plan om Broadcom Software om te dopen tot VMware.”

Sterk merk

Broadcom Software is de softwaredivisie van Broadcom. Naast software focust de organisatie op netwerktechnologie, storage en cybersecurity. De softwaredivisie is relatief nieuw. Broadcom breidt de afdeling razendsnel uit met grote overnames, waaronder CA Technologies, Symantec en — als het lukt — VMware.

De verklaring van Krause betekent dat Broadcom de naam van zijn softwaredivisie wil wijzigen naar VMware. Een logische keuze, want VMware is een sterk merk. Bestaande oplossingen van Broadcom Software, bijvoorbeeld AIOps en Enterprise Automation, worden na de overname aangeduid met VMware. Het resultaat: ‘VMware AIOps’, ‘VMware Enterprise Automation’, enzovoorts.

Het portfolio van VMware blijft intact. Broadcom trekt geen diensten uit het aanbod, maar vult het aanbod aan met zijn eigen producten.

Zorgen

De bekendmaking van de overname creëerde onrust. VMware heeft honderdduizenden klanten. Zij willen weten wat de overname voor hen betekent. De toekomst staat nooit in steen. Hoewel niemand precies weet wat Broadcom in petto heeft, geeft de strategie van het bedrijf een idee.

Broadcom Software en VMware hebben meerdere verschillen. Zo investeert VMware regelmatig in nieuwe producten, waaronder VMware Tanzu. Nieuwe producten worden met marketing en sales aan de man gebracht. Daar gaf VMware in het meest recente kwartaal meer dan een miljard dollar aan uit.

Broadcom Software investeert liever in bestaande producten. Tijdens een investeerdersbijeenkomst in november 2021 liet de organisatie weten dat de 600 grootste klanten het belangrijkste zijn. Zij ontvangen het meeste maatwerk. Sales, marketing en support voor kleinere klanten wordt bij partners neergelegd. Ook VMware heeft een belangrijk partnerkanaal, maar de prioriteiten verschillen.

De overname kan grote veranderingen opleveren. Niet alleen voor klanten van VMware, maar ook voor medewerkers. Mocht Broadcom over een paar maanden een paar honderd salesmedewerkers op straat zetten, dan kijken we daar niet van op. “Broadcom geeft prioriteit aan het behouden van de technici en innovatie van VMware”, zei Krause in de nieuwe verklaring. Marketeers en salesmedewerkers worden als laatste genoemd. Krause belooft dat Broadcom gaat investeren in directe verkoopteams en partners, maar overtuigend is het niet.