De Belgische operator Proximus is in hoog tempo bezig met het verglazen van gebouwen. Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar waren inmiddels al bijna een miljoen gebouwen in België op het glasvezelnetwerk aangesloten, zo blijkt uit de kwartaalcijfers over Q1 2022.

Uit de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat de Belgische operator nu 909.000 woningen en bedrijfsgebouwen op glasvezel heeft aangesloten. Hiermee heeft op dit moment 17 procent van alle Belgische gebouwen een glasvezelaansluiting en kan glasvezelinternet gebruiken of al in gebruik. In de loop van deze maand juni moet het aantal aangesloten gebouwen het miljoen zijn gepasseerd. De operator geeft aan gemiddeld iedere vijftien seconden een gebouw ‘aansluitbaar’ te maken.

170.000 abonnees

Proximus sluit zelfstandig gebouwen aan op zijn glasvezelnetwerken. Ook heeft de operator twee joint ventures die gebouwen op glasvezel aansluiten. De glasvezelnetwerken zijn open, waardoor andere aanbieders, 37 in totaal, ook glasvezeldiensten kunnen aanbieden. De operator had naar eigen zeggen aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 170.000 glasvezelabonnees.

Toekomstige ontwikkeling

Proximus gaat hard door met het verglazen van andere Belgische woningen en bedrijfspanden. Tegen het einde van dit jaar moet het op glasvezel aangesloten percentage op 22 procent liggen. Tegen 2028 moet 70 procent van de Belgen toegang hebben tot een glasvezelnetwerk.

