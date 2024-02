Proximus heeft in al zijn belangrijke diensten opnieuw nieuwe klanten mogen verwelkomen. Volgens de CEO van het telecombedrijven zijn de laatste kwartaalcijfers “Uitstekende commerciële resultaten”. Dat is alleen buiten de resultaten van TeleSign gerekend, dat internationaal opereert, maar ook onderdeel is van de Proximus Groep.

Proximus publiceerde vrijdagochtend zijn kwartaalcijfers van het vierde kwartaal en gaf daarbij meteen een overzicht van de belangrijkste prestaties uit 2023. Zo groeide het aantal woningen en bedrijven dat klaar is voor een fiberaansluiting naar 1,748 miljoen. 44.000 klanten maken sinds het laatste kwartaal ook gebruik van de glasvezelaansluiting. Dat zet de teller voor 2023 in totaal op 397.000 bijkomende geactiveerde fiberlijnen.

De telecomspeler is in België de koploper in het aanleggen van glasvezelinfrastructuur. Proximus had dan ook als eerste speler in België een overeenkomst weten te sluiten voor het uitrollen van een fibernetwerk. Daartoe werd het bedrijf Fiberklaar opgericht, waarin Proximus zijn krachten bundelt met het Zweedse EQT Infrastructure, dat Europees investeert in de aanleg van digitale infrastructuur.

Sinds de zomer van 2023 is er in België een tweede grote telecomspeler gestart met de uitrol van het glasvezelnetwerk. Daarvoor zette Telenet een overeenkomst op met Fluvius, dat vorm kreeg in het glasvezelbedrijf Wyre. Ter vergelijking, Wyre heeft in 2023 44.000 woningen voorzien van glasvezelinfrastructuur, nadat het zijn doelstelling maar voor 44 procent had behaald.

Lees ook: Uitrol glasvezel door Fluvius en Telenet liep grote vertraging op in 2023

TeleSign verliest klanten aan messaging-apps

TeleSign kende het vorige kwartaal een omzetverlies van 15,8 procent. Dat komt neer op 118 miljoen euro, terwijl de analisten een omzet van 150 miljoen euro voorspelden. Dat terwijl het bedrijf enkele jaren geleden naar de beurs werd gebracht, om het volle potentieel van het bedrijf te kunnen benutten. De nadruk daarbij lag op de groei van het bedrijf.

TeleSign is actief op de Amerikaanse markt en biedt security-oplossingen voor identiteitsverificatie via sms. Volgens Guillaume Boutin, CEO van de Proximus Groep is het moeilijk gebleken het laatste kwartaal in die markt te profiteren. “De omzet ondervond in het laatste kwartaal van 2023 bovendien ook de impact van een versnelde verschuiving van sms als belangrijkste communicatiekanaal naar omnichannelmodellen (sms, WhatsApp, Viber, spraak, RCS).”

Tip! Proximus gaat IT-activiteiten onderbrengen in apart bedrijf