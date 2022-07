Oracle overweegt een flinke bezuinigingsronde. De bezuinigingen kunnen ertoe leiden dat duizenden medewerkers hun baan verliezen. Redenen zijn onder meer de overname van Cerner voor ruim 27 miljard euro (28 miljard dollar) en grote investeringen in TikTok.

Volgens een bericht in The Information overweegt de tech- en cloudgigant bezuinigingen van rond de 998 miljoen euro (1 miljard dollar). De bezuinigingsronde is het gevolg van de recente overname van Cerner, een ontwikkelaar van gezondheidstechnologie. Oracle betaalt hiervoor 27 miljard euro (28 miljard dollar). Cerner brengt 28.000 medewerkers met zich mee. Ook investeert Oracle grote bedragen in TikTok.

Duizenden ontslagen

Volgens een niet nader genoemde Oracle-woordvoerder zou dit in augustus kunnen leiden tot duizenden ontslagen. Vooral medewerkers in de Verenigde Staten en Europa zouden het slachtoffer kunnen worden. De bezuinigingen worden met name doorgevoerd in de klantenservice-, marketing- en e-commerce-activiteiten van de techgigant.

Verder zouden er meerdere managementveranderingen plaatsvinden. Zo zouden CMO Ariel Kelman en Juergen Lindner, senior vice president of marketing for SaaS, bij Oracle vertrekken. Oracle zelf geeft op de geruchten geen commentaar.

