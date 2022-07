Ericsson, Qualcomm en Thales werken samen aan een satellietnetwerk voor 5G-connectiviteit. Hiermee willen de organisaties wereldwijde 5G-dekking bieden, ook op die locaties waar nu geen mobiele verbindingen mogelijk zijn.

De samenwerking is volgens de drie techpartijen het gevolg van de goedkeuring van 5G non-terrestrial netwerken (5G NTNs) in Release 17 van de 5G-specificaties van standaardenorganisatie 3GPP.

Deze nieuwe standaard maakt het mogelijk via low earth orbit (LEO)-satellieten wereldwijd 5G-connectiviteit aan te bieden. Hiermee zouden vooral gebieden die normaal door satelliettelefonie worden bediend betere connectiviteit krijgen, met alle voordelen van 5G.

Verschillende onderdelen

Netwerkleverancier Ericsson, chipsetfabrikant Qualcomm en technologieconcern Thales werken reeds afzonderlijk aan 5G via de satelliet. Dit willen de organisaties samen naar een hoger plan tillen. Denk daarbij aan het vinden van use cases, het testen van oplossingen en het valideren van 5G non-terrestrial netwerken. Het is de bedoeling dat zij hiervoor ook bestaande oplossingen en toepassingen in een ecosysteem zetten.

Ericsson ontwikkelt hiervoor een 5G RAN stack voor radiogolven tussen grondstations en satellieten die zich in een lage baan om de aarde bevinden (low earth orbit). Dit in plaats van radiogolven die verbinding zoeken tussen basisstations.

Thales ontwikkelt in het project een 5G radio-ontvanger die in de satellieten kan worden geïnstalleerd. Verder werkt Qualcomm aan handsets die moeten bevestigen dat het 5G-satellietnetwerk in de toekomst kan worden gebruikt door normale 5G-smartphones.

Voordelen

De drie partijen geven aan dat 5G via de satelliet veel voordelen kan brengen. Een belangrijk voordeel is dat gebieden zonder mobiele dekking op deze manier 5G-connectiviteit kunnen krijgen. Andere voordelen zijn wereldwijde connectiviteit voor de energiesector, de transportsector — denk aan schepen — en de gezondheidszorg. Ook kunnen de 5G-satellietnetwerken dienen als back-up voor vaste 5G-netwerken op Aarde.

Timeline

Wanneer de eerste werkende oplossing voor 5G vanuit de ruimte definitief kan worden afgekondigd, is niet bekend. De eerste toepassing is afhankelijk van tests in de ruimte. Het lanceren van een dergelijke 5G-toepassing hangt af van externe partijen. Volgens de organisaties is het lastig om een duidelijke timeline te bepalen.