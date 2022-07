Intel gaat later dit jaar mogelijk de prijzen van zijn processors en andere chips verhogen. Dit laten ingewijden weten aan website Nikkei Asia. Reden voor de prijsverhoging is dat de chipgigant meer kosten moet maken voor het productieproces.

Volgens de ingewijden zal de prijsverhoging van chips waarschijnlijk in oktober worden doorgevoerd, zo schrijft Nikkei Asia. Het gaat hierbij om een prijsverhoging van tussen de 10 en 20 procent voor vrijwel alle producten. Denk daarbij aan de processors voor pc’s en datacenters, chips voor wifi en verschillende soorten controllers.

Als belangrijkste reden voor de prijsverhoging worden de toegenomen productiekosten van processors en andere chips genoemd. Intel heeft vooral last van de sterk gestegen kosten van energie, grondstoffen, transport en de lonen van medewerkers. Ook speelt inflatie waarschijnlijk een rol.

Niet onverwacht

Volgens experts is de prijsstijging van de processors niet onverwacht. In een recente earnings call zou CEO Pat Gelsinger hebben gehint op het verhogen van de prijzen voor Intel-producten. Ook CFO Dave Zimmer kondigde eerder aan dat de prijzen in ‘verschillende segmenten’ omhoog zullen gaan.

Of concurrenten ook de prijzen voor processors zullen gaan verhogen, is nog niet helemaal duidelijk. Chipfabrikant TSMC heeft onlangs aangegeven dat de prijzen voor zijn producten waarschijnlijk vanaf volgend jaar omhoog zullen gaan. AMD heeft nog niet laten weten of het de prijzen voor zijn processors gaat verhogen. Dit geldt ook voor Nvidia en Marvell Technologies.

Interessante ontwikkeling

Vooral de duurdere pc-, gaming- en serverprocessors zullen voor klanten merkbaar worden. Dit kan tot hogere prijzen voor pc’s en laptops gaan leiden. Ook is het interessant te zien of hyperscalers last gaan krijgen van de hogere processorprijzen nu ze steeds meer datacenters bouwen.

