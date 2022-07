Microsoft lanceert Microsoft Cloud for Sovereignty, een nieuwe public cloud-dienst voor overheidsklanten. De techgigant focust op Europese overheidsinstellingen die onder zwaar toezicht staan.

“We verwachten klanten over de hele wereld, maar de eerste zijn Europees”, deelde Microsoft VP Corey Sanders in een interview. Op dit moment levert de techgigant private previews aan potentiële klanten.

De dienst is allesomvattend. Klanten ontvangen cloudcapaciteit, apps, consultancy, integraties en support. Compliance is de rode draad. Elke workload moet aan de lokale regelgeving van een klant voldoen. Daarvoor zet Microsoft de pet op van leverancier, engineer, en privacy-adviseur. Klanten krijgen toegang tot public cloud servers en apps die voor de regelgeving van hun land zijn ontworpen.

In de aankondiging beschrijft Microsoft een waslijst aan bestaande securitymaatregelen en versleutelingsopties. Geen van de oplossingen zijn nieuw. Microsoft Cloud for Sovereignty draait niet om nieuwe technologie, maar om dienstverlening. Microsoft wil klanten in contact brengen met lokale partners, waaronder Arvato, Capgemini, Minsait, Orange, SAP en Telefonica.

Waarom?

De privacy- en securitywetgeving van de Europese Unie is relatief streng. Het toezicht op Europese overheidsinstellingen en lidstaten neemt toe. De vraag naar compliance groeit mee.

Tegelijkertijd staat Microsoft onder druk. De organisatie werd eerder dit jaar door Nextcloud aangeklaagd voor machtsmisbruik op de Europese markt. Rond april werden klanten van Microsoft namens de Europese Commissie ondervraagd voor een onderzoek. Dergelijke onderzoeken kunnen tot antitrust-boetes van honderden miljoenen euro’s leiden.

In mei reageerde de techgigant op de beschuldigingen met een verklaring van Microsoft President Brad Smith. Naast een aantal licentiewijzigingen beloofde de organisatie zijn clouddiensten aan te passen aan Europese wetgeving. “We zullen samenwerken met lokale partners om ervoor te zorgen dat ons cloudaanbod aan de voorwaarden van Europese overheden voldoet”, aldus de organisatie.

Wat dat betreft is Microsoft Cloud for Sovereignty een demonstratie. De techgigant wil aantonen dat het cloudaanbod voldoet aan de hardste eisen van de EU. De eerste lokale partners zijn Belgische operator Proximus en Italiaans defensiebedrijf Leonardo.

Vroeg stadium

De tijd leert of Microsoft zijn beloftes waarmaakt. De eerste potentiële klanten zijn onbekend. Rekening houdend met de schaal van de dienst kan het nog jaren duren voordat de eerste projecten in steen staan.