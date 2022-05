Microsoft wijzigt zijn softwarelicenties voor Europese cloud providers in een poging om een conflict met de Europese Commissie te voorkomen.

Microsoft zal het nooit toegeven, maar de organisatie loopt op tenen. In 2021 dienden meerdere Europese dienstverleners klachten in bij de Europese Commissie. NextCloud, een van de aanklagers, heeft een probleem met de manier waarop Microsoft zijn producten integreert. Tools als OneDrive en Teams worden waar mogelijk in Windows aangeboden, wat het volgens NextCloud onmogelijk maakt om als SaaS-dienstverlener te concurreren. OVHcloud, een andere aanklager, vindt dat Microsoft zijn macht misbruikt door Azure goedkoper te maken voor softwarelicenties dan AWS en Google Cloud. Volgens OVHcloud zijn verkopers van Microsoft 365-licenties genoodzaakt om Azure-licenties bij te kopen, zelfs wanneer AWS of Google Cloud in werkelijkheid goedkoper is.

Microsoft heeft onlangs op de aanklachten gereageerd. “Niet alle beweringen zijn waar. Sommige wel”, stelt Brad Smith, President van Microsoft. De licenties voor Europese cloud providers worden gewijzigd. Allereerst krijgen Europese cloud providers de mogelijkheid om Windows en Microsoft 365 op een cloudinfrastructuur naar keuze te hosten. Volgens Microsoft zijn providers daardoor niet langer beperkt tot Azure. Ten tweede worden de licentievoorwaarden van software- en cloudproducten binnenkort herschreven. Het resultaat moet begrijpelijker zijn. Tot slot richt Microsoft een supportteam op. Het team is aanspreekbaar voor feedback en vragen van Europese cloud providers.

Hoe het zo ver heeft kunnen komen

Zoals eerdergenoemd klaagden NextCloud en OVHcloud de techgigant in 2021 bij de Europese Commissie aan. Een van de verantwoordelijkheden van de Europese Commissie is het handhaven van een eerlijke markt. Ben je als organisatie leider op twee markten, dan is het niet toegestaan om de ene markt te gebruiken voor het versterken van de andere. Doe je dat wel, dan overtreed je Europese antitrustregels. Microsoft gebruikt zijn positie als cloud provider om zijn positie als software provider te versterken. Vandaar is de techgigant volgens NextCloud en OVHcloud in overtreding.

Eind 2021 bevestigde de Europese Commissie dat de klachten waren ontvangen. Vervolgens bleef het stil. In april 2022 beweerde mediabedrijf Reuters een gelekte vragenlijst van de Europese Commissie in handen te hebben. De vragenlijst bleek een onderdeel van een antitrustonderzoek naar Microsoft. De Europese Commissie verstuurde de vragenlijst naar partners van Microsoft. Partners werden gevraagd naar hun ervaring met het mogelijke machtsmisbruik van de techgigant. De reacties zijn nooit opgedoken, maar het is duidelijk dat de Europese Commissie de klachten van NextCloud en OVHcloud serieus neemt.

Gebakken lucht

Daarmee belanden we bij Microsoft. In het afgelopen decennium ontving de organisatie 1,6 miljard euro aan antitrustboetes. De techgigant is welbekend met de kosten van een overtreding. Het is in het belang van Microsoft om toekomstige boetes te vermijden.

Zoals eerdergenoemd reageert de techgigant op de aanklachten door de licenties voor Europese cloud providers te wijzigen. Volgens Microsoft worden de aanpassingen voornamelijk gemaakt om partners te ondersteunen, maar dat is wat ons betreft gebakken lucht. Het is veel waarschijnlijker dat Microsoft met man en macht een rechtszaak probeert te voorkomen.

De licentiewijzigingen werden aangekondigd door Brad Smith, de huidige president van Microsoft. Zijn carrière begon in de advocatuur. Hij stond tientallen jaren aan het roer van Microsofts juridische afdeling. Smith weet als geen ander hoe je antitrustrechtszaken voorkomt. De tijd zal leren of de licentiewijzigingen genoeg zijn. De Europese Commissie heeft nog niets over een rechtszaak of lopend onderzoek bevestigd, maar dat is gebruikelijk.