Atos sluit meerdere leningen af om een opsplitsing te financieren. Het geld wordt gebruikt om de liquiditeit te verhogen, waardoor de gesplitste bedrijven aantrekkelijker zijn voor investeerders.

Atos verleent infrastructuur-, security- en softwarediensten. In het afgelopen jaar daalde de marktwaarde met bijna 70 procent. Het bestuur van Atos wil het tij keren door de organisatie op te splitsen. Het plan werd in juni gedeeld. In dezelfde periode stapten de CEO en CFO op.

Deze week maakte Atos bekend dat de organisatie geld leent om de splitsing te financiering. Atos deelde het nieuws tijdens presentatie van de tweede kwartaalcijfers van 2022. De nieuwe leningen worden gebruikt om de liquiditeit te verhogen. Als gevolg zijn gesplitste bedrijven aantrekkelijker voor investeerders.

Het bestuur wil de organisatie in tweeën delen. Een van de bedrijven houdt het Atos-merk. Dit bedrijf gaat zich richten op managed infrastructuur en digitale werkplekken. Het tweede bedrijf richt zich op digitale transformatie, big data en cybersecurity. Beide bedrijven worden beursgenoteerd.

16.000 nieuwe werknemers

Atos boekte een omzet van 5,6 miljard euro in de eerste helft van 2022, een flauwe stijging van de 5,4 miljard euro in 2021. De organisatie nam in de afgelopen zes maanden 16.000 nieuwe werknemers aan. Een groot deel werkt voor de securitydivisie. Atos verwacht dat de omzet dankzij de werving in de rest van het jaar groeit.