Het bestuur van Atos wil de organisatie opsplitsen. CEO Rodolphe Belmer heeft geen vertrouwen in het plan en stapt onverwachts op. De aandelenprijs daalde in de afgelopen 24 uur met bijna 25 procent.

Atos verleent infrastructuur-, security- en softwarediensten. In het afgelopen jaar daalde de marktwaarde met bijna 70 procent. Investeerders verloren vertrouwen na twee tegenslagen. Atos probeerde concurrent DXC Technology over te nemen, maar DXC weigerde het bod. Later in 2021 vond een auditor fouten in de bedrijfsadministratie. Het managementteam draaide voor beide blunders op.

Anonieme bronnen lieten aan mediabedrijf Reuters weten dat het bestuur van Atos in de afgelopen maanden plannen maakte voor een reorganisatie. Die plannen zijn inmiddels bekend. Het bestuur wil Atos opsplitsen in twee organisaties: SpinCo en TFCo. De big data- en securitydiensten behoren tot SpinCo. De softwarediensten behoren tot TFCo.

Waarom?

Opsplitsingen zijn gebruikelijk voor kwakkelende organisaties. Het scheiden van winstgevende afdelingen en zwakke afdelingen creëert een veiligheidsnet. Allereerst wordt de winstgevende afdeling aantrekkelijker voor investeerders. De cijfers van de zwakke afdeling spelen geen rol meer. Ten tweede wordt de zwakke afdeling aantrekkelijker voor een koper. De cijfers van de sterke afdeling krikken de aankoopprijs niet meer op.

De sterke afdeling van Atos is SpinCo, dat jaarlijks met enkele procenten groeit. De zwakke afdeling is TFCo, dat jaarlijks met meer dan tien procent krimpt. Naast de opsplitsing wil het bestuur eigendommen ter waarde van 700 miljoen euro verkopen. Ook cash draagt bij aan een aantrekkelijk profiel voor investeerders en overnames.

Conflict

Zoals eerdergenoemd wil het bestuur van Atos de data- en securityafdeling behouden. Volgens de bronnen van Reuters is CEO Rodolphe Belmer fel tegen het plan. Hij zet de afdeling liever in de etalage. Het bestuur en de CEO vonden geen middenweg. Op hetzelfde moment als de bekendmaking van de reorganisatie diende Belmer zijn ontslag in. De CEO verlaat Atos op 30 september, nog geen jaar na zijn start in januari 2022.

Investeerders schrokken van het nieuws. In de afgelopen 24 uur daalde de aandelenprijs van Atos met bijna 25 procent. Het bedrijf gaat een moeilijke tijd tegemoet.

