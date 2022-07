De verkoop van pc’s daalt en heeft invloed op leveranciers. Onlangs heeft Intel zijn omzetverwachtingen voor de rest van het jaar moeten bijstellen.

De wereldwijde verkoop van pc’s en smartphones daalt. Na de hausse van de afgelopen twee jaar als gevolg van thuiswerken en onderwijs op afstand, treedt nu een daling in. De groeiende wereldwijde inflatie, geopolitieke problemen en blijvende supply chain-problemen dragen eraan bij dat bedrijven en consumenten steeds vaker de hand op de knip houden.

Processorfabrikanten als Intel ondervinden nu ook steeds meer de gevolgen van deze afgenomen vraag. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van 2022 gaf de chipfabrikant aan het verrast was door de snelle afnemende vraag van consumenten en fabrikanten. Volgens CEO Pat Gelsinger kwam deze verandering onverwacht en is er in eerste instantie niet goed op gereageerd.

Cijfers Q2 2022

In het tweede kwartaal van 2022 boekte Intel een omzet van 14,9 miljard euro (15,3 miljard dollar). Dit is bijna een kwart minder (22 procent) dan in dezelfde periode in 2021. Analysten hadden eigenlijk een kwartaalomzet van 17,4 miljard euro (17,92 miljard dollar) verwacht. Het bedrijf noteerde daarnaast een nettoverlies van 488 miljoen euro (500 miljoen dollar). In Q2 2021 werd nog een winst geboekt van 5,0 miljard euro (5,1 miljard dollar). Een verlies van 105 procent.

Uit de cijfers blijkt dat de Client Computing Group (CCG), de business unit voor processors voor pc’s, een flinke klap kreeg. De omzet in dit segment daalde in Q2 2022 met 25 procent naar 7,5 miljard euro (7,7 miljard dollar). Ook de Datacenter and AI Group (DCAI) zag de omzet dalen met 16 procent naar een bedrag van 4,5 miljard euro (4,6 miljard dollar). De Intel Foundry Services (IFS), waar processors voor derden worden gefabriceerd, zag de grootste omzetdaling met 54 procent naar een bedrag van 119 miljoen euro (122 miljoen dollar).

Bijstelling jaarcijfers

De teleurstellende cijfers hebben ook een impact op de verwachte jaarcijfers van de chipgigant. Waar Intel deze eerder schatte op 74 miljard euro (76 miljard dollar), is deze nu bijgesteld naar tussen de 63 miljard euro (65 miljard dollar) en 66 miljard euro (68 miljard dollar).

De chipfabrikant gaat ook stoppen met enkele bedrijfsonderdelen. Dit zijn de activiteiten van Intel rondom drones en Optane-geheugen. Pat Gelsinger geeft aan de toekomst nog steeds rooskleurig te zien. Intel blijft de voorgenomen de 19,5 miljard euro (20 miljard dollar) investeren in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Ohio.

