AI-pc verandert de pc-industrie, maar het is nog niet duidelijk hoe

AI was een ver-van-mijn-bed-show voor veel organisaties. Dat is de laatste paar jaar volledig veranderd. Er komen nu veel vragen uit de markt over, merken ze ook bij HP. Op dit moment is de voornaamste uitdaging om de use-cases voor AI-pc’s te definiëren. Alleen dan kunnen er ook bevredigende antwoorden zijn op de vragen van organisaties. Wij gingen in gesprek over deze uitdaging met Cihangir Kocak, Business Strategist en AI Advisor en Koen Van Beneden, VP en Managing Director HP Benelux.

AI (en dan met name GenAI) is voor HP een technologie die het samen met partners en klanten aan het ontdekken is. “Met klanten zijn we bezig om te kijken waar ze mee bezig zijn en waar ze heengaan”, geeft Kocak aan, die 2,5 jaar geleden is begonnen bij HP en verantwoordelijk is voor de AI-business van het bedrijf in onze regio.

Bovenstaande benadering is wat ons betreft de enige juiste. Zeker vanuit het perspectief van HP is het niet eenvoudig of zelfs onmogelijk op dit moment om de meerwaarde van een AI-pc voor alle organisaties te duiden. Natuurlijk neemt het bedrijf hierin een leidende rol op zich, maar de brede applicatie van AI, gekoppeld aan de relatief korte tijd dat GenAI beschikbaar is, betekent dat HP ook niet alles kan weten.

Het AI-spectrum van de pc

De AI-pc is, meer nog dan voorgaande generaties pc’s, een samenspel tussen chipleveranciers zoals Intel, AMD, Qualcomm en Nvidia, pc-bouwers zoals HP en softwarebedrijven. Microsoft is met afstand de bekendste en zeker initieel ook de belangrijkste op het gebied van software, maar uiteindelijk kunnen en zullen alle softwareleveranciers het maximale uit de AI-prestaties van pc’s willen halen. Dat gaat zorgen voor een breed AI-spectrum, dat zich richt op verschillende profielen binnen organisaties.

Om dit inzichtelijk te maken, is HP op dit moment vooral bezig met het ontwikkelen van case studies, geeft Kocak aan. Hij ziet namelijk drie types AI in de praktijk. Deze drie types passen bij drie verschillende soorten gebruikers. We zetten die drie groepen hieronder kort onder elkaar.

AI als onderdeel van applicaties

De eerste groep gebruikers die Kocak ziet zijn professionals die AI-oplossingen (mede) ontwikkelen. Denk hierbij aan Data Scientists en Machine Learning Engineers. De tweede groep bestaat uit business professionals die AI inzetten als onderdeel van zwaardere programma’s, veelal op workstations, zoals AutoCAD of MATLAB. Sommige van deze gebruikers weten dat ze AI gebruiken om de prestaties en de uitkomsten te optimaliseren, maar zeker niet allemaal.

AI aan de edge

De derde groep die Kocak identificeert zijn de edge gebruikers. Die zetten AI in aan de rand van de infrastructuur, zo dicht mogelijk in de buurt van data die niet naar de cloud kan of mag. Dit kan zijn omdat de verwerking nagenoeg realtime moet plaatsvinden en er dus geen tijd is om naar de cloud te gaan om dit te doen. Ook is er de vrees dat externe partijen de hele infrastructuur kunnen zien als het niet on-premises gebeurt. In dit opzicht fungeert een workstation ook meteen als een soort extra beschermingslaag.

Cihangir Kocak, Business Strategist en AI Advisor bij HP

Deze derde groep is voor veel mensen waarschijnlijk de meest onbekende. Vandaar dat Kocak een voorbeeld geeft rondom Quality Assurance. In zo’n omgeving kan het prettig zijn om zoveel mogelijk controle te hebben over je data. Met name als er veel gevoelige data (IP-data bijvoorbeeld) bij komt kijken, zoals in QA-omgevingen ongetwijfeld het geval is. “In zo’n omgeving fungeert het workstation als een verkeersregelaar”, vat Kocak samen. De AI op zo’n pc kan dan een belangrijke rol spelen in de verwerking en initiële analyse van data. Uiteraard kan een gedeelte daarna ook nog naar een cloudomgeving gestuurd worden, bijvoorbeeld om grotere modellen te trainen of te finetunen.

Zoveel gebruiken, zoveel vragen

Al met al zijn er zoals hierboven getoond zeer diverse gebruiksdoelen voor AI-pc’s. Dat levert ook evenzoveel vragen op. Kocak ziet dat het aantal vragen rondom AI alleen maar toeneemt. Het zijn ook zeker niet meer uitsluitend IT-vraagstukken waar klanten mee komen. Dat is logisch, want AI heeft een grote impact op de business. Die komt nu dus met allerhande vragen. Die kunnen gaan over wat AI nu precies is en doet in pc’s, maar ook over de veiligheidsaspecten ervan. Sommige komen vanuit C-level, sommige vanuit bijvoorbeeld business analisten die veel met data werken.

Kocak ziet op het gebied van de vraagstukken een duidelijk verschil in organisaties: “Dit verschil heeft te maken met de maturiteit op het gebied van AI. Niet iedere klant heeft dezelfde vragen, omdat het kennisniveau niet hetzelfde is.” Daar moeten HP en de partners goed rekening mee houden. Vandaar het belang van de case-studies voor HP. “Hoe doet een organisatie iets en hoe heeft AI geholpen”, vat Kocak het samen. Dat geeft andere organisaties, maar ook HP en partners, meer inzicht dan het allemaal theoretisch goed kunnen vertellen.

Fundamentele verandering voor de hele keten

AI-pc’s gaan niet alleen zorgen voor een impact op organisaties, zoals we in een recente aflevering van Techzine Talks al eens bespraken met Van Beneden. Ook voor HP-partners en HP zelf verandert het behoorlijk wat, verwachten Kocak en Van Beneden. “De kennis over AI begint op te komen bij partners”, geeft Kocak aan. Die kennis hebben ze nodig om hun klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, maar ook om goede upsellaanbiedingen te kunnen doen bijvoorbeeld. Business analisten die op een EliteBook werken en zware queries gebruiken, kunnen misschien beter op een workstation gaan werken. Die signalen moet je als partner dan wel oppikken.

Koen van Beneden, Managing Director HP Benelux

Voor HP zelf zorgt de introductie van de AI-pc voor een andere manier van zaken doen. “Organisaties moeten future-ready inkopen. Wat je vandaag koopt, is over een paar jaar al niet meer krachtig genoeg”, geeft Kocak aan. Een NPU met 10-15 Tops, een waarde die de kracht van de NPU aangeeft, wordt nu vervangen door modellen met meer dan 40 Tops. Intel belooft op Lunar Lake een NPU die rond de 45 Tops kan leveren. In combinatie met de geïntegreerde GPU loopt dat op naar meer dan 100 Tops.

Deze ontwikkelingen zullen nog wel even doorgaan, ook al zullen ze niet oneindig doorschalen. Met name de NPU is bedacht om zeer efficiënt taken te kunnen uitvoeren. Dat betekent onder andere dat er een bovengrens zit aan wat er realistisch als Tops kan worden gerealiseerd. Tijdens een recent bezoek aan Intel gaven de mensen dit ook aan ons aan.

Hoe hoog het aantal Tops ook gaat worden, softwareleveranciers kunnen en zullen daar hun software op aanpassen. Wil een organisaties dan nog het onderste uit de kan kunnen halen bij de software die het gebruikt, dan zou een overstap naar nieuwere modellen op termijn zeker interessant kunnen zijn.

Wat kunnen en mogen organisaties van HP verwachten?

Als het klopt wat we hierboven hebben beschreven, dan behoort de refresh cycle van een jaar of vijf tot het verleden. In ieder geval zolang de AI-pc nog doorontwikkelt. Dat houdt in dat HP de eigen cyclus moet aanpassen. Het bedrijf heeft dat ook zeker in de gaten, al geeft Van Beneden ook wel toe dat het niet altijd eenvoudig is om op een nieuwe manier producten in de markt te zetten. “We moeten meer en meer naar consultative sales toe”, in zijn woorden.

Een nieuwe manier van zaken verkopen is voor een deel een instelling die een bedrijf moet veranderen. Dus meer de dialoog opzoeken en luisteren naar wat klanten willen in plaats van vertellen hoe het moet. Voor een belangrijk deel zal dat via partners gaan, maar HP organiseert ook sessies speciaal voor IT-managers, om beter te kunnen snappen wat er speelt binnen organisaties op het gebied van AI.

Naast een verschuiving in salesproces en -mentaliteit, zal er vanuit HP ook meer aandacht komen voor Device-as-a-Service (DaaS). Daar is het bedrijf al ruim tien jaar druk mee bezig, maar met name lifecycle management wordt met de huidige ontwikkelingen erg belangrijk.

Mensen en organisaties vragen ook geregeld naar hoe HP lifecycle management aanpakt, geeft Van Beneden aan. Dat is niet meer dan logisch. De facilitair manager wil pc’s niet in twee jaar af gaan schrijven in plaats van in vier of vijf jaar. Vandaar ook dat HP inzet op een wereldwijd refurbish-programma. In combinatie met een DaaS-betalingsmodel is het dan mogelijk om high-end (AI-)pc’s een of twee jaar te gebruiken, om ze vervolgens elders in te kunnen zetten. Op die manier kunnen organisaties pc’s altijd optimaal inzetten op een duurzame wijze, is het idee.

Hardware wordt minder belangrijk, maar ook belangrijker

Het mag duidelijk zijn dat de komst van de AI-pc voor HP in ieder geval veel meer is dan een nieuwe generatie hardware. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de hardware van HP op zich niet eens het verschil meer zou moeten maken.

Met bovenstaand standpunt zullen ze het bij HP vanzelfsprekend niet meteen eens zijn. Het is ook wat kort door de bocht, dat geven we meteen toe. Als de AI-pc echt een succes wil worden, is er echter wel een zekere mate van standaardisatie in de pc-markt nodig. Met name op het gebied van refurbishing, circulaire IT en lifecycle management zou het goed zijn als dit gebeurt. Dat zeggen wij niet alleen, ook Van Beneden stelt dit: “De industrie gaat zich ook aan moeten passen. Er moet meer standaardisatie, meer eenheid koment.”

Aan de andere kant blijft hardware natuurlijk wel erg belangrijk. Sterker nog, hardware zou juist weleens belangrijker kunnen worden dan het lange tijd geweest is. Denk aan het aantal Tops dat een NPU in een AI-pc kan leveren, maar ook het type pc dat medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Er komen onherroepelijk nieuwe workloads bij, die een specifieke pc-configuratie vereisen.

Daarnaast ziet Van Beneden ook andere voordelen voor HP’s hardware: “Denk aan de inzet van AI binnen ons endpoint security platform (HP Wolf Security, red.) en het gebruik van AI in de Poly technologie in onze nieuwere devices voor nog vloeiender online videoconferencing.”

Niemand weet op dit moment precies hoe het AI-pc-landschap er precies uit gaat zien. We zijn het gezamenlijk aan het uitvinden. Dat betekent echter ook dat organisaties best veel invloed hebben op welke richting het opgaat. En dat is een mooie positie om in te zitten, ook al brengt dit ook enige onzekerheid met zich mee.

