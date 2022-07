De verkoop van processors voor smartphones zit flink in de min. Grote producenten als Qualcomm en Samsung melden in hun kwartaalcijfers tegenvallende resultaten voor dit segment.

Tijdens de presentatie van de resultaten van het derde fiscale kwartaal van 2022 waarschuwde Qualcomm dat de verkoop van smartphoneprocessors afneemt. De belangrijkste oorzaak is de teruglopende verkoop van smartphones vanwege de verslechterde economische situatie. Denk daarbij aan de toenemende inflatie, de stagnerende productie in China en problemen in de toeleveringsketen. Voor Qualcomm is de verkoop van smartphoneprocessors de belangrijkste bron van inkomsten.

De chipfabrikant geeft aan dat er vooral problemen worden verwacht voor de afzet van smartphoneprocessors in het midden- en lagere segment. Processors voor high-end smartphones blijven volgens Qualcomm in trek.

Ondanks deze problemen heeft de chipfabrikant voor het derde fiscale kwartaal van 2022 redelijke cijfers kunnen presenteren. Voor dit kwartaal werd een omzet geboekt van 10,9 miljard dollar. Dit is een toename van 37 procent en meer dan investeerders op Wall Street hadden verwacht.

Smartphoneprocessors nog populair

De vraag naar smartphoneprocessors bleef hoog en noteerde zelfs groei. Op jaarbasis groeide de omzet uit dit segment met 59 procent naar een totaal van 6,2 miljard dollar. Voor het hele fiscale jaar 2022 verwacht Qualcomm dat de omzet in dit segment met iets minder dan 50 procent groeit.

Daarnaast presteerden processors voor de automotive- en IoT-industrie beter dan verwacht. Zeker gezien de moeilijke macro-economische omstandigheden.

Ook Samsung signaleert dalende verkoop

Niet alleen Qualomm waarschuwt voor tegenvallende inkomsten van smartphoneprocessors. Ook producent Samsung geeft aan dat de inkomsten van dit soort chips terugvallen. Ook deze producent verwijst daarbij naar de dalende verkoop van smartphones door de macro-economische omstandigheden.

In totaal boekte de techgigant in het tweede kwartaal van 2022 een omzet van 58 miljard euro (omgerekend van Zuid-Koreaanse Won). De chipproductie was verantwoordelijk voor een omzet van 21 miljard euro. Vooral memorychips voor servers waren zeer winstgevend.

Tip: ‘Samsung verhoogt chipprijzen met 20 procent’