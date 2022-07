Intel gaat geen Optane-schijven meer produceren of vernieuwen. Intel CEO Pat Gelsinger bevestigt dat de organisatie een einde brengt aan de bedrijfstak.

Optane memory is trager dan RAM, maar voor sommige toepassingen kostenefficiënt. Intel verkoopt sinds 2015 Optane-schijven. In de afgelopen jaren stelt de bedrijfstak teleur. Vandaar liet CEO Pat Gelsinger tijdens de meest recente kwartaalpresentatie weten dat Intel met Optane stopt.

Waarom?

De Optane-schijven van Intel draaien op 3D XPoint-chips. 3D XPoint is een storage-architectuur die in 2015 door Intel en chipfabrikant Micron werd gepresenteerd. Chipfabrikant Micron was tot 2018 verantwoordelijk voor de productie van Intels 3D XPoint-chips. In dat jaar besloot Micron de samenwerking te stoppen. De betreffende fabriek werd verkocht en Intel verloor een belangrijke partner.

Intel liet weten dat het openstond voor samenwerkingen met nieuwe leveranciers, maar Micron werd nooit vervangen. Volgens website Blocks and Files liet Micron een gigantische voorraad van 3D XPoint-chips achter bij Intel. Website The Register stelt dat Intel de voorraad nog steeds niet heeft verkocht.

Gevolgen

De voorraad is 559 miljoen dollar waard. Dat bedrag gaat de prullenbak in. Intel schrijft de waarde af als verlies. De organisatie produceert geen nieuwe schijven meer. “Intel is van plan de toekomstige productontwikkeling binnen zijn Optane-activiteiten stop te zetten. We doen er alles aan om Optane-klanten tijdens de overgang te ondersteunen”, vertelde een woordvoerder van Intel tegen website Tom’s Hardware.

Optane memory

De beslissing van Intel betekent niet dat de technologie achter Optane waardeloos is. RAM is sneller dan Optane, maar ook duurder. Op dit moment kan Optane goedkoper zijn voor grote, memory-intensieve workloads.

We verwachten daarentegen niet dat de technologie op de lange termijn relevant blijft. Micron werkt aan steeds snellere SSD’s. Daarnaast kan de doorontwikkeling van compute express link (CXL)-technologie de effectiviteit van RAM verhogen.