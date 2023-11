VMware biedt nieuwe oplossingen voor bedrijven voor het beheer van macOS-toestellen, in samenwerking met Intel. De oplossingen worden aangeboden via het Anywhere Workspace-platform.

VMware investeert in oplossingen voor het stroomlijnen van IT-processen omdat het ervan overtuigd is dat het bedrijven meer kan opleveren dan alleen kostenbesparingen. Volgens de virtualistatie-specialist is het zelfs noodzakelijk om competitief en veilig te blijven. De laatste jaren komt daar nog de noodzaak voor een hoge wendbaarheid bij om snel te kunnen schakelen voor hybride werkomgevingen.

Voor macOS-bedrijven

De visie sijpelt verder door in een aantal nieuwe samenwerkingen die VMware op poten heeft weten zetten. Allereerst is er de samenwerking met Intel die interessant kan zijn voor bedrijven die hun digitale systemen aansloten op macOS.

VMware End User Computing zal hiervoor een uitbreiding krijgen met Mac-beheersmogelijkheden. Dat vertaalt zich in een automatiseringstoolkit die te vinden is in Freestyle Orchestrator. De oplossing is low-code en moet daardoor dus eenvoudig in te zetten zijn.

Een andere nieuwigheid is Hub Health. De oplossing gaat de conditie van macOS-apparaten automatsich na en verzorgt een handleiding voor werknemers om kleine problemen met het apparaat zelf op te lossen. Hub Health wordt onderdeel van Workspace ONE Intelligent Hub en Workspace ONE UEM.

Opsporen van kwetsbaarheden

Het partnership van Intel wordt ook verder uitgebreid voor een snellere detectie van kwetsbaarheden die zich nestelen in hardware, firmware of drivers. Hiervoor integreert de Intel Device Health-clouddienst. De dienst werkt vanzelfsprekend voor Intel Core-processoren.

