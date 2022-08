Waterstof brandstofcellen zouden diesel backup-generatoren in datacenters kunnen vervangen, aldus Microsoft.

Deze week kondigde Microsoft aan dat het een succesvolle test heeft uitgevoerd met een waterstof brandstofcel-systeem van drie megawatt. Het systeem kan op een dag dienen als milieuvriendelijke energiebron voor datacenters.

John Roach, CTO bij Microsoft Digital Advisory Services, kondigde de stap aan in een blogpost. Roach legt uit dat Microsoft het waterstof brandstofsysteem aan dezelfde tests onderwerpt als de dieselgeneratoren die momenteel in de meeste datacenters draaien. Het onderzoek wijst uit dat het systeem betrouwbaar werkt tijdens stroomonderbrekingen en urenlange testruns.

“Wat we zojuist hebben gezien is een ‘moon landing’ voor de datacenterindustrie”, zei Sean James, Microsofts directeur van datacenteronderzoek. “We hebben een generator die geen uitstoot produceert. Het is verbluffend.”

Datacenters zijn de fysieke infrastructuur van cloudcomputing. Hier worden kattenvideo’s en vakantiefoto’s opgeslagen, beschrijft Roach. Hier komen telewerkers bijeen voor virtuele vergaderingen, en gamers om werelden te bouwen, met auto’s te racen en vijanden weg te knallen. Datacenters maken de digitale transformatie van bedrijven over de hele wereld mogelijk.

In de kern zijn datacenters opzettelijk onopvallende opslagplaatsen met tienduizenden servers en de apparatuur die nodig is om 24 uur per dag en 7 dagen per week in de lucht te blijven. Daarbij horen machines die de servers op zomertemperaturen houden, evenals batterijen en generatoren die stroom voorzien bij uitval van het elektriciteitsnet.

“Wat een datacenter een datacenter maakt, is dat het kan werken wanneer het elektriciteitsnet niet werkt”, aldus James. “Als er een stroomstoring is blijven de servers draaien. Dat is het verschil tussen een datacenter en een pakhuis boordevol computers.”

