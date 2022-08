Amazon neemt iRobot over voor 1,7 miljard euro. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de Roomba, een populaire robotstofzuiger. De overname kan van pas komen voor de doorontwikkeling van AWS-diensten voor robotisering.

IRobot is sinds 2005 beursgenoteerd. Tussen maart 2020 en maart 2021 verdriedubbelde de aandelenprijs. Tijdens de pandemie schoot de vraag naar robotstofzuigers omhoog. IRobot is een van de grootste leveranciers, met de Roomba als vlaggenschip.

De afgelopen maanden waren onvergelijkbaar met het succes van toen. De aandelenprijs daalde naarmate lockdowns verdwenen. Inflatie stijgt en de vraag naar consumentenapparatuur loopt terug. Het vertrouwen in iRobot zakte mee.

Sommige organisaties profiteren van de trend. Bijvoorbeeld Thoma Bravo, een private investeerder die organisaties met teleurstellende cijfers opkoopt. Amazon heeft een vergelijkbare positie. De organisatie bouwde in het tweede kwartaal van 2022 een besteedbaar inkomen van 37 miljard dollar op. Amazon hoopt een deel van het geld te gebruiken voor de overname van iRobot.

Amazon en iRobot bereikten een akkoord over een deal van 1,7 miljard dollar (1,67 miljard euro). De deal kan pas doorgaan met de goedkeuring van marktautoriteiten. Amazon deelde niet wanneer het akkoord wordt verwacht.

Waarom?

Volgens Reuters zijn de inkomsten van apparaten slechts een fractie van Amazons omzet. De gigant verduidelijkt niet waarom het iRobot overneemt. Het is mogelijk dat Amazon wil uitbreiden in slimme elektronica. Naast stof verzamelt de robot data over de huishoudens van gebruikers. De data is waardevol voor fabrikanten van slimme elektronica, waaronder Amazon.

Tot slot beschikt iRobot over expertise op het gebied van robotontwikkeling. Amazon Web Services (AWS) levert meerdere software- en infrastructuurdiensten voor robotics, waaronder AWS RoboMaker. Het expertise van iRobot kan van pas komen bij de doorontwikkeling van het aanbod.

