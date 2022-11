Berkshire Hathaway heeft de aankoop aangekondigd van 3,9 miljard euro aan aandelen in Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). De investeerder neemt voor het eerst een grote stap in de chipindustrie.

De aankondiging verhoogde de aandelenprijs van TSMC. De koers van de chipgigant bereikte vorige maand een dal door een aanzienlijke afname in de vraag naar chips.

Berkshire staat onder leiding van Warren Bufett, een gerenommeerde investeerder. De organisatie doet zelden grote investeringen in technologiebedrijven, maar maakt uitzonering voor partijen die volgens Berkshire een aanzienlijk concurrentievoordeel hebben.

De deal vond bijna twee maanden geleden plaats en werd onlangs bekendgemaakt. In een verklaring bevestigde Berkshire dat de organisatie sinds 30 september ongeveer 60 miljoen aandelen van TSMC bezit. De chipgigant heeft meerdere internationale investeerders, waaronder BlackRock, Vanguard Group en Singaporees staatsfonds GIC.

Een zeldzame stap voor Berkshire

Naast de aandelen in TSMC onthulde Berkshire participaties van ongeveer 290 miljoen euro in bouwmaterialenbedrijf Louisiana-Pacific en 13 miljoen euro in Jefferies Financial Group. Verder maakte de organisatie de exit van een investering in Store Capital bekend, een vastgoedbedrijf dat in september instemde met een private overname.

Een aantal van de recente deals werden geleid door Berkshire CEO Warren Buffet en zijn vermogensbeheerders, Todd Combs en Ted Weschler. Buffet is meestal verantwoordelijk voor grote investeringen. Zodra Berkshire interesse toont in een bedrijf volgen meerdere investeerders het voorbeeld.

Berkshire gelooft in TSMC

TSMC fabriceert processoren voor gigantische bedrijven als Apple, Qualcomm en Nvidia. De organisatie rapporteerde vorige maand een kwartaalwinststijging van 80 procent. Ondanks de solide resultaten is de organisatie voorzichtig vanwege een afname in de vraag naar chips.

Berkshire heeft in het verleden gemengde resultaten geboekt in de technologiesector. De investering in TSMC werd desalniettemin gedaan.

Tom Russo, partner bij een van de aandeelhouders van Berkshire, vermoedt dat Berkshire gelooft dat TSMC essentieel is voor de wereldmarkt. Hij voegde toe dat slechts enkele bedrijven de middelen hebben om processoren te fabriceren, een technologie die steeds belangrijker wordt voor de mens.