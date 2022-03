Krijgt Europa een grote chipindustrie door de European Chips Act?

De Europese Commissie heeft de European Chips Act gepresenteerd, een plan om fors te investeren in de Europese chipindustrie. Het grote tekort aan chips zorgt voor problemen bij Europese fabrikanten. Om dit probleem voor de toekomst op te lossen, wil de EU dat de Europese chipindustrie groter wordt. Er moeten meer chips in de EU worden geproduceerd. Met als uiteindelijke doel dat er minder snel een tekort zal ontstaan. Is dit haalbaar, gaat het lukken en hoeveel geld is ermee gemoeid? Tijd voor een analyse.

In deze Techzine Talks staan we stil bij het chiptekort en de mogelijke Europese oplossing. In Europa moeten veel fabrikanten, waaronder autofabrikanten, productielijnen stilleggen vanwege een tekort aan chips. Dat zorgt voor minder omzet, minder economische groei. Het tekort aan chips heeft een remmend effect op de economie en dat wil de EU met de European Chips Act oplossen. De EU spreekt nu over een investering van zo’n 43 miljard euro, maar dat is in vergelijking met Zuid-Korea en Taiwan weinig geld. De vraag is of hiermee de EU een echte chipindustrie kan bouwen of dat de EU meer zal mikken op een gespecialiseerde chipindustrie voor specifieke doeleinden.

