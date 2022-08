Een incident bij een Google-datacenter in de Verenigde Staten heeft mogelijk geleid tot een korte uitval van diensten als Gmail, YouTube en Search. Ook vielen er drie gewonden.

Het incident vond plaats bij het Google-datacenter in Council Bluffs in de staat Iowa. Het betreffende datacenter is één van de grootste van de veertien Amerikaanse datacenters van Google.

Werkzaamheden aan elektriciteitsnet

Volgens de krant SF Gate uit San Francisco waren er werkzaamheden aan een elektriciteitsstation naast het betreffende datacenter toen er een ‘arc flash’ of elektrische explosie plaatvond. Hierbij raakten drie medewerkers zwaar gewond. Google heeft tegenover de krant bevestigd dat er inderdaad een incident heeft plaatsgevonden.

Uitval diensten

Enkele uren na het incident vertoonden verschillende Google-diensten korte uitval, zo blijkt uit een overzicht van Downdetector.com. Hierbij ging het vooral om het Google.com-domein en Google Search, maar er waren ook klachten over uitval van YouTube en Gmail.

Of deze korte uitval daadwerkelijk kan worden gerelateerd aan het ongeluk, is niet bekend. De techgigant heeft behalve de bevestiging van het incident hierover geen mededelingen gedaan. Momenteel werken alle diensten vanuit de datacenters in de Amerikaanse regio van Google weer als normaal.