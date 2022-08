AWS komt met nieuwe functionaliteit voor storagedienst Elastic Block Store (EBS). De functionaliteit voor ‘crash consistent snapshots’ moet multi volume snapshots voor een enkele EC2-instance simpeler en goedkoper maken.

Veel klanten gebruiken de EBS-dienst voor het maken van backups voor hun belangrijkste applicaties, workloads en andere data. Vooral als onderdeel van een backup/disaster recovery-plan.

Deze backups kunnen zij maken door een snapshot te nemen van een individueel EBS volume, maar de meeste gebruikers kiezen voor het maken van EBS multi-volume snapshots die met een enkele AWS EC2-instance zijn verbonden. Deze snapshots bevatten de data van alle I/O-activiteiten. Hiermee kunnen klanten hun EBS-volumes naar exacte staat van het moment waarop het snapshot is gemaakt herstellen.

Introductie crash consistent snapshots

Wanneer klanten bij het maken van multi-volume snapshot van hun EBS-volumes wilden maken, maar daarin alleen enkele van de volumes die aan een bepaalde instance waren verbonden wilden meenemen, was dit proces vrij lastig. Hiervoor moesten verscheidene API calls worden gemaakt.

De introductie van de crash consistent snapshotfunctionaliteit voor AWS EBS moet het maken van multi-volume snapshots van specifieke EBS-instances die aan een enkele EC2-nstance zijn verbonden makkelijker en ook goedkoper maken. Gebruikers kunnen nu de specifieke volumes selecteren die zij niet in de snapshot willen meenemen wanneer zij het snapshot maken.

Zij kunnen dit doen via een enkele API call of via de Amazon EC2 Console. Deze manier van het uitvoeren van snapshots resulteert volgens AWS in veel kostenbesparing. Ook worden de crash cosistent snapshots voor een subset van EBS-volumes door de Amazon Data Lifecycle Manager-policies ondersteund. Dit moet klanten helpen de levenscyclus van snapshots verder te automatiseren.

Overige nieuwe storagefunctionaliteit

Verder heeft AWS meer storagefunctionaliteit aangekondigd met de introductie van Amazon File Cache. Deze oplossing moet helpen hybrid cloud workloads te versnellen en simpeler te maken. De dienst levert een high-speed cache op AWS die helpt met het verwerken van file data, waarbij het niet uitmaakt waar die data zijn opgeslagen. De dienst is eigenlijk een tijdelijke high-speed storagelocatie voor data die op on-premises file servers, in-file servers of in object stores op AWS zijn opgeslagen.

Met deze dienst is het mogelijk verspreide datasets te maken die beschikbar kunnen worden gemaakt voor file-based applicaties in de public cloudomgeving van de techgigant. Deze datasets beschikken over een gezamenlijk overzicht en een superlage latency van tot honderden GB’s aan throughput.

De dienst is vooral geschikt voor het ondersteunen van cloud bursting- en hybride workloads, aldus AWS. Denk hierbij aan media renedering en transcoding of het automatiseren van elektronische ontwerpwerkzaamheden.

