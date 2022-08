AMD werkt aan een ‘superprocessor’ voor cloud-, datacenter- en telecomnetwerkinfrastructuren. De 400 Gig Adaptive SmartNIC SoC combineert drie accelerator-technologieën om meer mogelijkheden te bieden dan de huidige CPU’s, FPGA’s en SmartNIC’s.

Tijdens de Hot Chips-conferentie, zo berichten The Register en HPC Wire, maakte Senior Fellow Jaideep Dastidar bekend dat AMD bezig is met het ontwikkelen van een nieuwe generatie processors voor cloud-, datacenter- en telecomnetwerkinfrastructuren. De nieuwe generatie moet beter de toenemende vraag naar snelheid, prestaties, capaciteit en bandbreedte kunnen beantwoorden.

Volgens de specialist zijn huidige CPU’s overwerkt doordat zij worden gebruikt voor een veelvoud aan zaken. Denk aan networking-, storage- en securitytaken. Dit wordt gecombineerd met een toenemende behoefte aan prestaties en bandbreedte, het ontkoppelen van bronnen en de toename van het aantal softwaregebaseerde diensten.

De huidige SmartNIC, FPGA’s en DPU’s kunnen hierbij helpen, maar dit is nog steeds niet genoeg. Workloads hebben steeds hoger snelheden nodig, de vraag naar meer bandbreedte blijft toenemen en ook, zeker door de komst van containers, nemen virtualisatie en VM’s steeds meer toe.

Introductie 400 Gig Adaptive SmartNIC SoC

Volgens AMD leidt dit tot de vraag naar een nieuwe processor en bijbehorende architectuur die alles voor infrastructuuromgevingen beter kan handelen. Tijdens de conferentie presenteerde Jaideep Dastidar daarom de 400 Gig Adaptive SmartNIC SoC waaraan de techgigant nu werkt.

De SmartNIC SoC combineert de technologie van FPGA’s, ASIC’s en algemene compute processors, in een processortoepassing die de beste flexibiliteit en prestaties mogelijk moeten leveren, maar tegelijkertijd de energieconsumptie beperken. Hiervoor zet de chipfabrikant de eigen technologie in, maar ook die van de overgenomen FPGA-speler Xilinx en DPU-leverancier Pensando in.

Met de SoC moet het vanuit een softwareperspectief niet uitmaken welk specifiek onderdeel een bepaalde functie uitvoert. Voor de software is het gewoon een enkele SoC die de gewenste functionaliteit uitvoert.

Wel kunnen workloads een bepaald onderdeel als voorkeur gebruiken. De AISIC logic wordt gebruikt voor wat het beste wat het kan; crypto offload, DMA offload of zelfs een complete network data-plane offload. Klanten die functie willen toevoegen die niet vaak veranderen, zoals bepaalde accelerator functies, kunnen dat weer doen in de programmeerbare logica die beschikbaar is via de FPGA’s. Voor algemene rekenkracht kunnen dan weer op Arm gebaseerde cores worden gebruikt.

Overige eigenschappen

De komende 400 Gig Adaptive SmartNIC SOC van AMD beschikt over 16 A78-AE cores voor high-performance workloads en vier R52 cores voor low power- en ‘lights-out‘ operations. Het aanwezige geheugen bestaat uit vier 32GB LPDDR5- of DDR5-geheugen DIMM’s op de SoC zelf. Verder beschikt de SoC over een paar 200 Gbps interfaces en 16 lanes aan PCIe 5.0- of CXL 2.0-connectiviteit.

De SmartNIC wordt gebaseerd op een TSMC 7nm-proces. Het is nog onduidelijk wanneer de SoC met de gecombineerde drie accelerator technologieën op de markt komt.