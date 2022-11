AMD maakt bekend dat zijn Versal AI Core XQRVC1902 System-on-a-Chip (SoC) officieel is goedgekeurd voor toepassing in commerciële satellieten. De SoC heeft hiervoor onlangs een Class B-classificatie gekregen.

Met de Class B-classificatie is de Versal SoC helemaal klaar voor implementaties in satellieten. De classificatie van het Amerikaanse ministerie van Defensie geeft aan dat de chipset in buitenaardse omstandigheden kan werken en aan de vereiste prestaties, kwaliteit en betrouwbaarheid voldoet.

AMD Versal SoC

De nu gecertificeerde AMD Versal SoC moet ervoor zorgen dat satellieten data kunnen verwerken en AI-uitkomsten ondersteunen met betere prestaties dan eerder mogelijk was. De SoC’s bieden hiervoor diverse mogelijkheden die eerder alleen met speciaal gebouwde application-specific integrated circuit (ASIC’s) mogelijk waren. ASIC’s waren voor veel satellietoperators erg duur.

De nu gecertificeerde SoC is waardevol omdat deze kan direct kan worden geherprogrammeerd om verschillende workloads aan te kunnen. Satellietbedrijven zijn hierdoor in staat hun verwerkingsalgoritmes aan te passen op het moment dat dit nodig is. Hierdoor blijven de communicatie en sensors op afstand in topconditie. Dit was met traditionele ASIC’s onmogelijk. Dergelijke modellen hadden ingebouwde algoritmes die niet gewijzigd kunnen worden.

Technologie van Xilinx

De aanpasbare Versal SoC-technologie is afkomstig van het door AMD overgenomen Xilinx. De QR Versal AI Core XQRVC1902 SoC heeft twee ingebouwde processors, een dual-core Arm Cortex A72 en een dual-core Arm Cortex R5. Daarnaast beschikt de SoC over meer dan 400 AI compute engines, 900.000 logic cells en 191 miljoen bits aan memory.

De AMD Versal SoC moet begin volgend jaar op de markt komen. Raytheon, een Amerikaanse fabrikant van satellieten, wil het model naar verluidt gebruiken als basis voor de processors van toekomstige satellieten en andere ruimtevoertuigen.

