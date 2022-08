Drie nieuwe uitbreidingen moeten kosten, risico’s en complexiteit die multi-cloud deployments met zich meebrengen, verminderen.

NetApp en VMware zitten tot op zekere hoogte in hetzelfde schuitje. Beide partijen zijn van oudsher on-premises spelers die relevant willen blijven in een (multi-)cloud wereld. Dit doen ze op behoorlijk verschillende manieren, waar we in dit artikel verder niet op in zullen gaan overigens. De twee partijen kunnen elkaar in ieder geval goed versterken op dit punt. Al was het maar omdat ze gedurende twintig jaar zo’n 20.000 gezamenlijke klanten hebben gehad. Vandaar ook dat ze een samenwerking aangegaan zijn om het multi-cloudverhaal goed bij die klanten te kunnen brengen.

Deze week vindt VMware Explore plaats in San Francisco. Wij zijn erbij en doen verslag van de belangrijkste nieuwtjes. Vandaag, een dag voor de start, geven NetApp en VMware een update van hun samenwerking. Het gaat hier om drie specifieke updates. De eerste gaat over hoe je kostenefficiënt en naadloos de migratie naar de multi-cloud kunt maken. De tweede heeft betrekking op het optimaal inzetten van Kubernetes en containers. De derde houdt zich tot slot bezig met het optimaliseren van het datacenter.

Kostenefficiënt migreren

Organisaties die naar de cloud migreren, doen dat in de regel vooral naar de drie grote spelers, Microsoft Azure, AWS en Google Cloud. Om een migratie te versnellen, is het belangrijk dat dit op een aantoonbaar goede en gedegen manier gebeurt. NetApp en VMware werken samen om VMware Cloud en NetApp Cloud Services gezamenlijk te certificeren en te ondersteunen voor de publieke cloudomgevingen. Dit betekent dat klanten die hun workloads nu op VMware draaien en ook NetApp storageomgevingen gebruiken, deze efficiënt kunnen verplaatsen naar de cloud van hun keuze. Het is door deze gedegen manier van migratie vanaf het begin duidelijk hoeveel cloud een workload nodig heeft op het gebied van compute en storage. De migratie moet hiermee ook op het gebied van kosten aantrekkelijker zijn. Aangezien het tot op zekere hoogte een NetApp/VMware-omgeving blijft, betekent dit ook dat organisatie geen applicaties hoeven te refactoren.

Inzet Kubernetes/containers optimaliseren

Het tweede initiatief dat VMware en NetApp gezamenlijk aankondigen vandaag heeft betrekking op VMware Cloud Foundation met Tanzu. Dat laatste gebruiken organisaties om virtuele machines te beheren en voor de orkestratie van containers. Dit onderdeel van VMware ondersteunt vanaf nu NetApp ONTAP-gebaseerde storage arrays. Hiermee komt het data fabric van NetApp ook binnen het bereik voor applicaties die in containers draaien. Specifiek voor Kubernetes gaan VMware en NetApp ook samen de markt op. NetApp is namelijk een designpartner van VMware Tanzu op het gebied van container-native storage. Specifiek gaat het om de integratie van Astra Control met VMware Tanzu for VMware vSphere Virtual Volumes (vVols). Ook hier geldt weer dat deze samenwerking ervoor zorgt dat traditionele en moderne omgevingen naast elkaar kunnen bestaan zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid waarmee organisaties kunnen ontwikkelen.

Optimalisatie van het datacenter

Het mag dan vooral over de cloud gaan tegenwoordig, het datacenter zelf blijft ook nog wel een behoorlijke tijd relevant. Vandaar dat NetApp en VMware ook op dat punt de banden nog iets verder aanhalen.

Een van de dingen die altijd belangrijk blijft is het optimaliseren van de beschikbare middelen binnen het datacenter. NetApp is dan ook een VMware co-designpartner op het gebied van vVols en vSphere. Hiermee garanderen de partijen dat zoveel mogelijk voordelen van NetApp’s file en block storageplatformen beschikbaar komen in die omgevingen. Een concreet voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om vVols in combinatie met NVMe-oF te gebruiken. Dit zorgt voor duidelijk betere prestaties van block storage flash omgevingen. Daarnaast kan er dankzij deze samenwerking ook fijnmaziger te werk worden gegaan op het gebied van storagebeheer van VM’s over fiber, ethernet en standaard TCP/IP.