De nieuwe versie van VMware Cloud Director Availability maakt het mogelijk om verouderde versies van vCenter Server en ESXi naar de cloud te migreren.

VMware Cloud Director Availability 4.4.1 is sinds kort beschikbaar. De nieuwe versie helpt organisaties met verouderde versies van vCenter Server en ESXi bij een migratie naar VMware vSphere en VMware Cloud Director.

“Om verschillende redenen vertrouwt een aanzienlijk aantal organisaties nog steeds op legacy VMware vCenter Server-versies in hun datacenters, ook al worden deze al lange tijd niet meer ondersteund”, deelde technical product manager Nikolay Patrikov. “Met VMware Cloud Director Availability 4.4.1 is er een eenvoudig migratiepad naar de cloud voor workloads die worden beheerd door oude vCenter Server-versies.”

VMware Cloud Director Availability 4.4.1

Het migratiepad is geschikt voor ESXi en vCenter 5.5 U3, 6.0 U2 en 6.0 U3. Workloads zijn naar VMware vSphere en VMware Cloud Director te migreren. Er moet een ondersteunde versie van vCenter Server in de gekozen cloudomgeving draaien.

Cloud Director Availability 4.4.1 helpt bij de migratie, maar VMware biedt geen tot weinig ondersteuning. De versies van ESXi en vCenter zijn verouderd en worden niet meer ondersteund. Dit blijft tijdens de migratie het geval. “Eventuele vCenter- en ESXi-bugs die het migratieproces beïnvloeden worden niet aangepakt en opgelost”, benadrukt Patrikov.

Daarnaast is het onmogelijk om gemigreerde workloads met disaster recovery-oplossingen te herstellen. Wat dat betreft is het proces een risico. Het is raadzaam om de verouderde omgeving te backuppen voordat je aan een migratie begint.

Beschikbaarheid

Cloud Director Availability 4.4.1 is beschikbaar voor on-premises en cloud. VMware deelde de downloadlinks op de website. Op dezelfde pagina laat de organisatie weten hoe je de software en het migratiepad uitrolt.

Tip: VMware patcht kritieke bug in Workspace ONE Access en vRealize