Een survey van Lenovo werpt licht op de groeiende impact van CIO’s. De organisatie stelt dat CIO’s meer invloed hebben naarmate technologie doorontwikkelt.

Volgens Lenovo zijn de verantwoordelijkheden van CIO’s in de afgelopen 24 maanden drastisch veranderd. Het takenpakket wordt breder vanwege een toename in innovatie en technologische vooruitgang.

De CIO van een doorsnee IT-bedrijf is inmiddels verantwoordelijk voor diverse gebieden, waaronder werving en selectie, duurzaamheid, analytics en bedrijfsrapportages. Bovendien worden CIO’s regelmatig betrokken bij gegevensbescherming om cybercriminaliteit tegen te gaan. IT-bedrijven verwachten dat CIO’s zowel zakelijke als technologische processen stroomlijnen.

Impact van CIO’s groeit

Volgens Lenovo is de impact van CIO’s op bedrijven sterk toegenomen. De grootste reden is een toename van innovatieve technologieën, waaronder AI en automatisering.

In een survey van Deloitte voorspelde 40 procent van de CIO’s dat opkomende technologieën in de komende jaren de meeste impact zouden hebben op hun bedrijf. Volgens Lenovo zijn CIO’s essentieel voor het optimaliseren van data analytics, cybersecurity, werving en selectie, en elk ander gebied dat snel digitaliseert. De organisatie stelt dat de strategische beslissingen van CIO’s leidend zijn voor het succes van een bedrijf.

“Moderne CIO’s zijn de ‘mission control’ voor hun organisaties”, deelde Ken Wong, President van Lenovo solutions and services group. “De rol is drastisch veranderd in de afgelopen 24 maanden. De CIO van vandaag is verantwoordelijk voor de volledige technologische waardeketen, van het navigeren door complexe ecosystemen om de snelheid van digitale transformatie bij te houden tot het bijscholen van werknemers en het managen van een wereldwijd tekort aan IT-talent.”

