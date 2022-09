De Europese Commissie onderzoekt of grote contentproviders als Netflix en YouTube extra netwerkkosten moeten betalen voor internetverbruik. Het bestuur is van plan om telecombedrijven te vragen hoeveel het verkeer is toegenomen, waar het vandaan komt en wat het kost. Dat blijkt een gelekt concept van een vragenlijst uit begin april.

De Europese Commissie wil dat telecombedrijven bewijzen dat streamingdiensten als Netflix en YouTube meer zouden moeten betalen voor netwerkverkeer, aldus Bloomberg News. De website vroeg om commentaar, maar een woordvoerder van de Europese Commissie weigerde te reageren.

Grote technologiebedrijven en streamingdiensten verbruiken uitzonderlijk veel internetverkeer. Sommige Europese ambtenaren willen dat dergelijke bedrijven verplicht worden om hogere prijzen aan netwerkoperators te betalen. De operators zouden het geld investeren in netwerkonderhoud en vernieuwing. Techzine besprak het onderwerp in een recente podcast.

Debat over netneutraliteit

Het idee leidde tot een hevig debat. Voorstanders van een open internet zeggen dat extra netwerkkosten de Europese regels voor netneutraliteit overtreden. De voorstanders zijn bang dat de stap een oneerlijk internet met twee lagen creëert.

Nederland en Duitsland vroegen de Commissie om te wachten met het voorstel totdat telecomtoezichthouders de situatie hebben geanalyseerd. Andere Europese landen, waaronder Frankrijk en Italië, hopen dat de Commissie zo snel mogelijk met een vergoedingsvoorstel komt.

Een ingewijde bron vertelde tegen Bloomberg dat de vragenlijst nog niet aan netwerkoperators is verstuurd. Onder de grootste Europese telecombedrijven vind je Telefonica, Vodafone, Deutsche Telekom en Orange.

De ingewijde bron voegde toe dat het voorstel op zijn vroegst aan het einde van 2022 rond is. Volgens de bron is de Commissie van plan om de vragenlijst in de komende weken af te ronden. De bron is anoniem omdat de informatie vertrouwelijk is.

