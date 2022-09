Het Belgische investeringsfonds M80 heeft een meerderheidsbelang verworven in de Nederlandse cloud- en datadienstverlener Luminis. Hiermee wil het investeringsfonds uitgroeien tot een Europese leverancier van diensten voor digitale transformatieprocessen.

Door het meerderheidsbelang van het Belgische investeringsfonds kan Luminis zijn strategie en marktpositie verder uitbouwen, is de gedachte. Volgens CEO Hans Bossenbroek was organische groei van het bedrijf door de krapte op de arbeidsmarkt eigenlijk niet meer mogelijk.

Door M80 nu een meerderheidsbelang te laten nemen, kan de Nederlandse cloud- en datadienstverlener zijn groeiambities proberen waar te maken. Het is niet bekendgemaakt hoeveel M80 voor zijn meerderheidsbelang heeft betaald.

Diensten Luminis

Luminis legt zich vooral toe op het leveren van cloudtoepassingen op basis van AWS. Denk daarbij aan consultancy, softwareontwikkeling, cloudapplicatiebeheer en cloudmigratie. Daarnaast beschikt het bedrijf over het eigen Data-as-a-Service (DaaS)-platform InformationGrid. Met dit platform kunnen klanten data op verschillende manieren voor hun bedrijfsvoering inzetten. Functionaliteiten van dit platform zijn database- en cloudabstractie, schemabeheer en transformatie, security en privacy by design en domein- en modelontwikkeling.

Luminis heeft kantoren in Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Apeldoorn en verleent diensten aan Thales, Alliander, Huuskes, BDR Thermea, bol.com en The Learning Network.

M80 wil Europese speler worden

M80 wil met het meerderheidsbelang een volgende stap zetten in zijn Europese groeistrategie. Het investeringsfonds wil in korte tijd, vooral door strategische overnames in verschillende Europese landen, een toonaangevende dienstverlener worden op het gebied van digitale transformatieprocessen. Eerder nam het investeringsfonds XPLUS, een Belgische IT-infrastructuurspecialist, over.

Het Belgische investeringsfonds investeert in bedrijven in de Benelux en in Frankrijk. Het richt zich vooral op groeiende bedrijven in de gezondheidszorg, consumentenmarkt, zakelijke dienstverlening en industrie. M80 wil deze bedrijven transformeren voor het versnellen van de omzet en het verbeteren van de bedrijfsvoering.

