De Amerikaanse overheid deelt een update over de CHIPS Act. Naast 39 miljard euro aan directe subsidies ontvangen bedrijven een belastingvoordeel van 25 procent op nieuwe chipfabrieken.

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken maakt bekend dat organisaties een belastingvoordeel van 25 procent ontvangen bij de aanleg van Amerikaanse chipfabrieken.

De aankondiging werpt een nieuw licht op de CHIPS Act. De wetgeving van 50 miljard euro werd onlangs door de Amerikaanse regering goedgekeurd. Het belastingvoordeel gaat samen met 39 miljard euro aan subsidies, leningen en garanties voor bedrijven die bijdragen aan de chipproductie en toeleveringsketen van de Verenigde Staten.

US CHIPS Act

Het ministerie stelt dat de Verenigde Staten nog steeds wereldleider is op het gebied van chipontwerp en automatisering, maar voegt toe dat het land slechts 10 procent van de wereldwijde chipcapaciteit voor rekening neemt. Daarnaast benadrukt het ministerie dat de Verenigde Staten achterloopt op het gebied van binnenlandse productie.

“De Verenigde Staten behoort niet meer tot de producenten van ’s werelds meest geavanceerde chips”, deelt het ministerie in een nieuw beleidsstuk. “Daarnaast heeft de Verenigde Staten het vermogen verloren om belangrijke onderdelen van de toeleveringsketen te produceren, zoals lithografie, gereedschap, substraten en sommige chemicaliën.” Volgens het ministerie is de situatie verergerd door Chinese initiatieven op het gebied van productiecapaciteit.

Ook buitenlandse bedrijven komen in aanmerking

De subsidies van de CHIPS Act worden flexibel verstrekt. Bijna elk bedrijf dat bijdraagt aan de chipdoelstellingen van de Verenigde Staten komt in aanmerking.

Denk aan projecten die de binnenlandse chipproductie versnellen, of bedrijven die de vraag naar chips verhogen door nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Opleiders van onderzoekers en technici komen evengoed in aanmerking.

Ook buitenlandse bedrijven kunnen een subsidie ontvangen. Wel benadrukt het ministerie dat het geld besteed moet worden aan infrastructuur in de Verenigde Staten. Over het algemeen mag de financiering niet in het buitenland worden gebruikt.