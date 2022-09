Volgens de ex-burgemeester van het Duitse Maagdenburg heeft de geplande chipfabriek van Intel minstens twee keer zoveel energie nodig als de stad zelf.

“Wanneer de fabriek begint te werken wordt het stroomverbruik groter dan het stroomverbruik van de volledige stad van 240.000 inwoners”, vertelde Lutz Trümper, de voormalige burgemeester van Maagdenburg, tegen POLITICO.

Het hoge stroomverbruik van de chipfabriek is bevestigd door de beheerder van het hoogspanningsnet. Trümper onderhandelde in maart 2022 over de deal die de chipfabriek van Intel naar het Duitse Maagdenburg haalde. Drie maanden nadat de Trümper de capaciteit van de fabriek had ingezien stapte hij op.

Stroomverbruik van Intel in Maagdenburg

In eerste instantie zal de fabriek van Intel werkgelegenheid creëren voor 3.000 werknemers. Dat aantal stijgt mettertijd naar 20.000. Het energieverbruik van de fabriek neemt gelijkmatig toe. Gemeenteraadsleden voorspellen dat het project “drie keer zoveel energie als Maagdenburg” gaat verbruiken wanneer de fabriek volledig operationeel is.

Het is een enorme kans op werkgelegenheid, maar er zullen elektriciteitsvoorzieningen nodig zijn om voor het stroomverbruik te compenseren. Energie werd een uitdaging voor Duitsland nadat Rusland zijn gastoevoer naar Europa afsneed als reactie op sancties voor de invasie in Oekraïne.

Intel heeft weliswaar plannen gemaakt om uitsluitend hernieuwbare energie te verbruiken, maar dat is pas na 2030 haalbaar. Duitsland moet nieuwe energiebronnen vinden om minder afhankelijk te zijn van fabrieken die op gas draaien. Tegelijkertijd maakt het land aanstalten om zijn kerncentrales af te sluiten.

Een jaar geleden verkochten de openbare nutsbedrijven van Maagdenburg maximaal 1400 Gigawatt per uur (GWh) aan gas, 1500 GWh aan elektriciteit en 500 GWh aan stadsverwarming. Deskundigen zijn het erover eens dat de fabriek van Intel een vergelijkbare hoeveelheid energie vergt. Naarmate de fabriek groeit zal het energieverbruik toenemen, waardoor extra energiebronnen nodig zijn.

Intel reageert

Volgens Intel is het te vroeg om de stroombehoefte van de fabriek in te schatten. De organisatie noemde de huidige schattingen “misleidend of te onnauwkeurig”. Intel beloofde de definitieve cijfers te delen zodra ze bekend zijn.

De organisatie is gereed om samen met overheidsfinanciering een bedrag van 17 miljard euro in de fabriek te investeren. “Een project van deze omvang, waarbij een bedrijf in zo’n korte tijd 17 miljard euro op één locatie investeert, is in Duitsland nog nooit vertoond”, aldus Trümper.