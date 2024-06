Intel ontkracht geruchten over een mogelijke stop aan de uitbreiding van de eigen Israëlische chipfabriek. Het bedrijf heeft aan het lokale ministerie van Financiën laten weten dat het simpelweg van aannemer wisselt.

Nadat het Israëlische Calcalist de vermeende stop bekendmaakte op 10 juni, werd het bericht overgenomen door meerdere publicaties. Echter is te stellen dat de expansieplannen in Israël hooguit vertraagd zullen worden, niet geannuleerd. Dat was tevens de conclusie van Tom’s Hardware, dat een iets uitgebreidere reactie van Intel ontving dan Calcalist.

Volgens een Tom’s Hardware-bron zou enig uitstel van de Israëlische plannen niet betekenisvol zijn. De investering van circa 25 miljard dollar zou nog altijd doorgaan.

Onzekerheid

Dat er onzekerheid heerst over de chipplannen van Intel in Israël, is niet verwonderlijk. Allereerst is de locatie, Kiryat Gat, slechts een ruime 30 kilometer verwijderd van conflictgebied Gaza. Ten tweede heeft Intel een reeks hooggeplaatste werknemers van Intel Israel verplaatst naar Intel Ohio. Die wijziging zou een nodige stap zijn geweest om in te spelen op de Amerikaanse CHIPS Act. De regering te Washington heeft tientallen miljarden dollars klaar staan om de eigen chipindustrie te ondersteunen, waar Intel een sleutelrol in speelt.

Daarnaast heeft Intel sowieso al de Israëlische plannen moeten herzien. Het zag noodgedwongen af van een overname voor 5 miljard euro van het in Israël gebaseerde Tower Semiconductor. Wel zal de Amerikaanse chipreus halfgeleiders van Tower gaan maken.

Overigens dient gezegd te worden dat we het hier hebben over Intel Foundry, inmiddels een aparte business unit binnen het grotere Intel. Als chipontwerper is het evengoed klant bij het Taiwanese TSMC als dat het chips door Intel Foundry laat bakken. Zo wordt Lunar Lake, de architectuur voor een nieuwe generatie laptops met ‘AI-pc’-specificaties, bij TSMC gemaakt. Ondertussen worden nieuwe Xeons juist gebouwd met Intels ‘eigen’ chipfabricage, hoewel Intel Foundry effectief een buitenstaander is als het om de keuze gaat van chipmaker.

Intel Foundry zal dus op eigen benen moeten staan, met onder meer klanten als Microsoft, Nvidia en zelfs AI-pc-concurrent Qualcomm mogelijk in het verschiet.

