TSMC heeft meer fabrieken in Europa nodig voor AI-chips

TSMC gaat meer fabrieken bouwen in Europa voor de fabricage van AI-chips van onder andere Nvidia en AMD. Inmiddels is de chipfabrikant al begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek in het Duitse Dresden.

De vraag naar AI-chips zorgt ervoor dat de Taiwanese chipfabrikant TSMC zijn fabrieken in onze regio de komende jaren flink gaat uitbreiden. De productie is niet gelimiteerd tot AI-chips. De chipproducent past hiervoor in ieder geval al de planning van zijn fabrieken aan zegt Taiwanese wetenschaps- en technologieminister Wu Cheng-wen in een interview met Bloomberg TV.

Inmiddels is de bouw van een eerste fabriek gestart in het Duitse Dresden, geeft de Taiwanese minister in het interview aan. In de nieuwe fabriek wil TSMC vooral AI-chips produceren van chipontwikkelaars als Nvidia en AMD. De productie is niet gelimiteerd tot AI-chips.

Wellicht kunnen Europese chipontwerpers hiervan gaan profiteren. Bijvoorbeeld Duitse bedrijven als Infineon Technologies en Black Semiconductor of de Nederlandse chipspecialisten NXP Semiconductors en Alexera AI.

Eerste fabriek in Duitsland

De bouw van de fabriek in Dresden kost TSMC tien miljoen euro. De helft van dit bedrag wordt via subsidies door de Duitse staat bekostigd, zo werd eerder dit jaar bekend. De fabriek is de eerste van TSMC in Europa en de productie moet in 2027 starten.

De nieuwe fabrieken vormen onderdeel van een groter plan van TSMC om, onder meer vanwege de oplopende spanningen met China, meer productielocaties in andere regio’s op te bouwen. TSMC geeft onder meer 65 miljard dollar uit voor de bouw van nieuwe productielocaties in de Amerikaanse staat Arizona.

Hele regio kan profiteren

Verwacht wordt dat niet alleen Duitsland van de nieuwe fabriek gaat profiteren. Volgens de Taiwanese minister kunnen ook nabij gelegen regio’s van de vestiging een graantje meepikken. Bijvoorbeeld toeleveranciers die zich dicht bij de locatie kunnen vestigen.

Volgens Wu Cheng-wen gaat het voor de fabriek in Dresden vooral om de nabij gelegen regio in Tsjechië. TSMC zou hieraan financieel willen bijdragen en bijvoorbeeld ook programma’s rondom academisch onderzoek willen opzetten. Deze strategie vormt mogelijk onderdeel van een proces om betere (diplomatieke) relaties te kweken tussen Taiwan en de Tsjechische republiek.

