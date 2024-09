Opsplitsing Intel nadert: Foundry wordt dochterbedrijf

Intel maakt Intel Foundry een separate onderneming. Hierdoor kan het voortaan geld van buitenaf ontvangen. Hoewel de Duitse chipfabriek wordt uitgesteld, is het nieuws elders een stuk positiever.

Zelden in het 56-jarige bestaan van Intel kende het zoveel tegenslagen. Met nog maanden te gaan mag 2024 gerust een rampjaar genoemd worden voor het bedrijf. Meer dan de helft van de marktwaarde ging in rook op. Het dwingt het bedrijf tot radicale keuzes. Hoewel er nog niet sprake is van een definitieve opsplitsing, worden daar al wel de voorbereidingen voor getroffen. Als onafhankelijke dochteronderneming mag Intel Foundry zich voortaan gedragen als een apart bedrijf. Het is een stap verder dan de “autonome business unit” die het voorheen was.

Andere harde keuzes

Na het crisisoverleg van afgelopen week komt het Intel-nieuws in rap tempo binnen. Zo komt de gedroomde Intel-fabriek in Maagdenburg (Duitsland) ten minste twee jaar later dan gedacht. De kostenbesparing is nodig door het zware financiële weer van de Amerikaanse chipmaker. Het lijkt erop dat het nieuws hierover expres naar buiten is gebracht om ingekapseld te worden door goed nieuws.

In eigen land zijn de berichten namelijk positiever voor Intel Foundry. In navolging van Microsoft eerder dit jaar gaat de chipfabrikant ook mede-hyperscaler AWS voorzien van custom AI-chips. Een “fabric chip” wordt gebakken op Intel 18A. Over dit chipprocedé is de afgelopen weken continu gespeculeerd. Zijn de oprengsten (yields) wel naar verwachting? Willen klanten wel aanschuiven? Nieuws over Broadcom gooide olie op het vuur toen bleek dat dat bedrijf na testritjes met de chipfabricage afzag van een Intel-samenwerking. Nu blijkt dat AWS wél in zee gaat met Intel Foundry, lijkt de claim van Intel dat alles in orde is, een stukje geloofwaardiger.

Overigens gaat AWS ook chips van Intel zelf kopen. Custom Xeon 6-processoren bedoeld voor cloudservers zullen worden vervaardigd op het Intel 3-proces. Beide partijen halen aan dat de samenwerking tussen de twee al sinds het prille begin van AWS plaatsvindt. Toen de allereerste Amazon EC2-instance verscheen, was dat op een Intel-chip. In alle tumult van 2024 hoopt Intel daarmee in ieder geval een teken van consistentie en rust aan te geven.

CHIPS Act-geld

De Amerikaanse overheid helpt Intel eveneens vooruit. 3 miljard dollar zal vanuit de CHIPS and Science Act bij het bedrijf belanden. Het zogeheten Secure Enclave-initiatief richt zich op de nationale veiligheid van de VS. Om op militair gebied verzekerd te zijn van een strategisch voordeel, stopt Amerika geld in het uitbreiden van de productiecapaciteit voor chips en het ontwikkelen van steeds verder geavanceerde processoren.

Een andere overheidsinvestering kan nog volgen. Dit gaat om de conventionele, commerciële chipproductie en zal na een due diligence-proces mogelijk op de bankrekening van Intel Foundry verschijnen.

