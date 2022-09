Amerikaanse glasvezelaanbieder Google Fiber heeft naar eigen zeggen een downloadsnelheid van 20,2 Gbps weten te realiseren.

Volgens Google Fiber werd de downloadsnelheid van 20,2 Gbps bereikt in een testtraject in de staat Kansas. Het ging hierbij om een test van de glasvezelverbinding die naar het huis van één van de topmanagers van Google Fiber liep. De bereikte uploadsnelheid is niet duidelijk.

100 Gbps komt dichterbij

Met de test wil Google Fiber aantonen dat symmetrische 100 Gbps-verbindingen in de nabije toekomst mogelijk zijn en steeds dichterbij komen. Symmetrische verbindingen hebben een gelijkwaardige upload- en downloadsnelheid. De glasvezelaanbieder levert reeds glasvezeldiensten met 2 Gbps download- en 1 Gbps uploadsnelheden voor 100 dollar per maand. Symmetrische 1 Gbps-verbindingen worden aangeboden voor 73 dollar per maand.

Andere aanbieders

De glasvezelaanbieder van Google is niet de enige Amerikaanse leverancier van hogesnelheidsverbindingen. De gemeentelijke aanbieder EPB in Tennessee biedt klanten een dienst van 25 Gbps. Deze dienst kost consumenten 1500 dollar per maand. Zakelijke gebruikers betalen hiervoor maar liefst ruim 12.500 dollar per maand.