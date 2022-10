Een rapport van Synergy Research Group wijst uit dat zes Amerikaanse giganten de Europese cloudmarkt domineren. Bijna driekwart van de zakelijke clouduitgaven is in handen van Google, Microsoft en AWS.

Het rapport van Synergy benadrukt dat de Europese cloudmarkt bijna vijf keer zo groot is als in 2017. De inkomsten bedroegen 10,4 miljard euro in het tweede kwartaal van 2022.

De omzet van Europese dienstverleners groeide in dezelfde periode met bijna 167 procent. Desalniettemin daalde het marktaandeel van Europese providers van 27 procent naar 13 procent vanwege Amerikaanse concurrentie.

Europese cloudmarkt

Drie Amerikaanse techgiganten wisten in het tweede kwartaal van 2022 bijna driekwart van alle zakelijke clouduitgaven te verwerven. “De top drie is echt een klasse apart”, vertelde Synergy-hoofdanalist John Dinsdale tegen The Register. “Ze doen enorm financiële investeringen en hebben een langetermijnvisie op winstgevendheid.”

“Inmiddels hebben de giganten een omvang bereikt die anderen niet kunnen evenaren”, voegde hij toe. “Elk kwartaal blijven ze bedragen investeren die anderen niet kunnen matchen. Geen enkel Europees bedrijf is in de buurt gekomen, en het resultaat is een markt waar de zes leiders allemaal Amerikaans zijn.”

De grootste cloudproviders investeren per kwartaal bijna 4 miljard dollar om uit te breiden en op te schalen. Voor Europese concurrenten is het bijna onmogelijk om die hoogten te bereiken. Na de grote drie volgen IBM, Oracle en Salesforce. Wat rendement betreft lopen de bedrijven niet ver achter op de Europese cloudmarkt.

Regelgeving

De dominantie van de Amerikaanse giganten heeft autoriteiten en regelgevers aangespoord om aan een eerlijke en gezonde markt te werken. In de afgelopen jaren ontving Brussel diverse concurrentieklachten van cloudaanbieders als Nextcloud en OVHCloud. Ondertussen werkt ook de US Coalition for Fair Software Licensing aan nieuwe rechten voor klanten van cloudsoftware.