Google Cloud en Intel lanceren het Intel Software Center of Excellence. De partners gaan klanten kosteloos helpen bij het optimaliseren van workloads voor virtuele machines met Intel Xeon Scalable-processoren in Google Cloud-omgevingen.

De pilot van het Intel Software Center of Excellence werd in 2021 gelanceerd. Inmiddels is de gratis dienst beschikbaar voor Google Cloud-klanten die virtuele machines met Intel Xeon Scalable-processoren afnemen of willen afnemen.

Door zich in te schrijven voor het programma geven bedrijven toestemming aan Google en Intel om hun workloads voor Intel Xeon Scalable-processoren te optimaliseren. Als gevolg draaien de workloads efficiënter, waardoor de kosten van virtuele machines dalen ten opzichte van niet-geoptimaliseerde workloads.

Het programma is gratis. Google en Intel richten de dienst op organisaties met toepassingen als videocodering, webtransacties, analytics en AI inference.

Keerzijde

Intel Xeon Scalable-processoren ondersteunen AVX-512 vector instructies en Deep Learning Boost. De combinatie maakt de processoren geschikt voor AI workloads. De snelheden zijn indrukwekkend, maar volgens TechRadar hebben organisaties specialistische developers nodig om de benodigde software te beheren.

Niet elk bedrijf heeft de ruimte voor extra arbeidskosten of tijdsinvesteringen. De gratis dienst van Intel en Google neemt een stukje van het werk over, maar de beheerkosten van virtuele machines met Intel Xeon Scalable-processoren blijven relatief hoog.

De dienst is gericht op organisaties die de benodigde developers en expertise in huis hebben om Intel Xeon Scalable-processoren op de lange termijn te ondersteunen. Organisaties met een beperkt budget doen er goed aan om zorgvuldig te onderzoeken of de upgrade daadwerkelijk nodig is.

Op dit moment is Intel een van de weinige opties voor bedrijven met vraag naar geoptimaliseerde processoren voor AI workloads. Dit najaar lanceert ook AMD een reeks Epyc-serverprocessoren met ondersteuning voor AVX-512.

