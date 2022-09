Intel lanceert de 13th Gen Core ‘Raptor Lake’. De processors richten zich vooral op gaming, maar ook contentcreatie en productiviteit moeten een boost krijgen. Dit wil Intel realiseren met een verbeterd core-aantal (maximaal 24 cores) en een hybride architectuur. Intel claimt dat Raptor Lake een kloksnelheid van 6,0GHz bereikt, met een overklokrecord van 8GHz.

Met de komst van de nieuwe chiplijn is er een opvolger voor de 12th Gen Alder Lake. Vooralsnog hebben we informatie over drie SoC’s binnen Raptor Lake: de Intel Core i9K en i9KF, de Intel Core i7K en i7KF en de Intel Core i5K en i5KF. Verwacht wordt dat er nog meer modellen volgen, waar waarschijnlijk het record van 8GHz mee gehaald is.

Cores en hybride architectuur

Het topmodel dat we nu zien heeft 24 cores, waarvan 8 Performance-cores en 16 Efficient-cores. Deze hybride architectuur gebruikt Intel om alles uit de beschikbare oppervlakte van de chip te halen. Door twee core-microarchitecturen in een enkele die te integreren kan Intel workloads prioriteren en distribueren voor prestatieoptimalisatie.

Bij een hybride architectuur moeten workloads dus altijd op de geschikt cores terechtkomen. In het geval van de Raptor Lake kan een zware game bijvoorbeeld op de P-cores draaien en een applicatie op de achtergrond op E-cores draaien. Om ondersteuning te bieden bij het distribueren van dergelijke workloads gebruikt Intel de Thread Director. Deze controller helpt de OS scheduler bij het distribueren van workloads over de optimale cores.

Die techniek en de cores maken onderdeel uit van het kunnen bieden van de prestaties. In onderstaande tabel zie je waar de aangekondigde Raptor Lake processors toe in staat zijn.

Intel Core i9K en i9KF Intel Core i7K en i7KF Intel Core i7K en i7KF Max Turbo Frequency (GHz) 5,8 5,4 5,1 Intel Turbo Boost Max Technology 3,0 Frequency (GHz) 5,7 5,4 n/a P-core Max Turbo Frequency (GHz) 5,4 5,3 5,1 E-core Mac Turbo Frequency (GHz) 4,3 4,2 3,9 P-core Base Frequency (GHz) 3,0 3,4 3,5 E-core Base Frequency (GHz) 2,2 2,5 2,6 Hyper-Threading Technology ja ja ja Total Processor Threads 32 24 20

Dynamisch platform

De systeemprestaties moeten met de 13th Gen Intel Core-desktopprocessors verder een boost krijgen met nieuwe platformtechnologieën. Zo ondersteunt Intel tot 16 PCIe 5.0 lanes, wat versnelde processingkracht op moet leveren. Hierdoor is maximaal 32 GT/s voor snelle toegang tot graphics, storage en randapparatuur mogelijk. Voor verdere storage- en randapparatuurbehoeftes ondersteunt Intel 4 PCIe 4.0 lanes.

Daarnaast kunnen gebruikers op DDR5-ondersteuning rekenen, wat moet leiden tot maximaal 5600 MT/s geheugensnelheid, hoge bandbreedte en verbeterde productiviteit. Tegelijkertijd is er DDR4-ondersteuning van maximaal 3200 MT/s.

Verschillende ervaringen ondersteunen

Zoals eerder aangehaald richt Intel zich met de 13th Gen chips met name op gamers en content creators. Zij moeten met de processor in staat zijn de “ultieme meeslepende ervaring” te bereiken. Hiervoor heeft Intel zijn UHD Graphics driven by Xe Architecture-technologie geïmplementeerd, wat inhoudt dat beelden sneller zijn te verwerken. In de praktijk is er ondersteuning voor maximaal 8K60 HDR video en vier 4K60 schermen tegelijkertijd.

Wat verder nog interessant is als het gaat om de meeslepende ervaring, is de noise-onderdrukking en voice output middels Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0. Dit maakt het mogelijk om spraak en audio te verwerken met bijvoorbeeld neurale lawaaionderdrukking, terwijl tegelijkertijd CPU-bronnen vrijgemaakt worden voor algemene systemprestaties.

Tot slot wil Intel snel internet bieden met behulp van zijn Killer Wi-Fi 6/6E-technologie, dat internetverkeer beheert en routeert. Intel-producten ondersteunen optioneel 160 MHz-kanalen, wat de snelst mogelijke snelheid van 2402Mbps moet bereiken voor typische 2×2 802.12ax pc wifi-producten.

Naar verwachting komen de eerste modellen dit jaar nog op de markt. Prijzen hebben we nog niet achterhaald.

