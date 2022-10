Het overstappen naar een andere telecomaanbieder wordt makkelijker in België. Petra de Sutter, minister van Telecommunicatie, heeft hiervoor onlangs een nieuwe regeling bekendgemaakt.

Consumenten in België hebben in de afgelopen vijf jaar via het Easy Switch-systeem over kunnen stappen naar een andere telecomaanbieder. Dit systeem werkt echter nog niet naar behoren en heeft in de afgelopen jaren veel klachten van consumenten opgeleverd.

Met een update van het wisselsysteem wil de minister overstappen makkelijker maken, zodat consumenten altijd de goedkoopste aanbieder kunnen gebruiken. Met de revisie worden volgens De Sutter de kinderziektes uit het systeem gehaald. Uiteindelijk moet dit tot meer churn en onderlinge concurrentie tussen aanbieders gaan leiden. Volgens de minister zullen de prijzen hierdoor dalen.

Dubbele facturen en compensatiebedragen

De vernieuwde overstapmogelijkheid moet vooral het aantal dubbele facturen gaan terugdringen. Deze dubbele facturen waren bij klanten vaak de grootste bron van ergernis. Klanten krijgen voortaan naast een identificatienummer ook een controlenummer om dubbele facturen te vermijden.

Daarnaast krijgen consumenten een hogere compensatie wanneer zij tevergeefs op een installateur wachten. Deze compensatie kan oplopen tot 30 euro. Op dit moment bedraagt de maximale compensatie 10 euro. Ook wordt de compensatie automatisch afgehandeld, terwijl klanten deze op dit moment moeten aanvragen.

Ook als de activering van vast internet of een bundel vertraging oploopt hebben klanten automatisch recht op een vergoeding van zes euro per dag. Deze vergoeding moeten zij wel zelf aanvragen. Verder moeten Belgische telecomoperators hun medewerkers beter gaan trainen in het helpen van klanten.

De nieuwe regelgeving is inmiddels als Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De regelgeving moet over een jaar in werking treden.

