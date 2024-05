België krijgt er deze zomer een vierde telecomaanbieder bij. Digi gaat in eerste instantie alleen mobiele 5G-diensten aanbieden, maar heeft plannen om later ook vaste internet- en televisiediensten te leveren. Dit waarschijnlijk tegen concurrerende prijzen.

Digi is een samenwerkingsverband tussen het Belgische Citymesh en de Roemeense operator Digi Communications. Onlangs opende de nieuwbakken mobiele telecomaanbieder een kantoor in Brussel.

Citymesh heeft tijdens de Belgische 5G-frequentieveiling spectrum weten te verkrijgen, zodat de operator inmiddels al aan een eigen 5G-netwerk bouwt. Daarnaast kan de nieuwe mobiele aanbieder de komende vijf jaar het zendmastenpark van Proximus gebruiken voor zijn diensten. Na deze vijf jaar moet Digi voor zijn dekking een eigen park van 4.500 zendmasten hebben.

Goedkope abonnementen

De nieuwe vierde telecomaanbieder van België streeft ernaar om goedkopere mobiele abonnementen en diensten aan te bieden dan zijn concurrenten. Specifieke abonnementen op prepaid-plannen zijn nog niet bekend. Volgens Digi volgen deze in een later stadium, maar de punten ‘goedkoop’, ‘simpel’ en ‘transparant’ zijn daarbij leidend. Abonnementen hebben volgens de telecomoperator in ieder geval geen addertjes onder het gras.

Digi hoopt de kosten laag te houden omdat het alle expertise vaak zelf in huis heeft. Hierdoor hoeft het niet, zoals veel andere telecomaanbieders, systemen of diensten uit te besteden aan derden. Dit geeft uiteindelijk meer controle over de kosten en de kwaliteit van het netwerk.

Glasvezeldiensten in het verschiet

Volgens de telecomaanbieder blijft de dienstverlening niet alleen beperkt tot mobiele diensten. Citymesh is op dit moment ook bezig met het uitrollen van glasvezel in Brussel en op andere plekken waar dit interessant is.

In eerste instantie zou het hierbij gaan om de grote Belgische steden en later naar kleinere steden en dorpen. Vooral wil de telecomaanbieder dit doen via passieve toegang of door mee te liften op bestaande buizen waar andere operatoren ook hun glasvezelbekabeling hebben ondergebracht. Wel moet hiervoor een deal worden gesloten met andere aanbieders en moet toestemming worden verkregen van de Belgische telecomtoezichthouder BIPT.

Daarnaast overweegt Digi ook tv-abonnementen om het pakket aan telecom- en internetdiensten te complementeren. Hiervoor kan het onder meer meeliften op de deals die de nieuwe Citymesh-dochter Edpnet hiervoor al in handen heeft.

Van drie naar vier

Met de komst van Digi heeft België straks vier grote telecomaanbieders die om de gunsten van mobiele en vaste klanten vechten. De markt wordt op dit moment verdeeld tussen Proximus, Telenet en Orange. Daarnaast zijn er ook nog een reeks kleinere spelers die, bijvoorbeeld als MVNO, ook mobiele en/of vaste diensten aanbieden.

Wanneer Digi in België definitief van start gaat, is nog onbekend. Dit kan al in de zomer zijn of aan het eind, in september dit jaar.

