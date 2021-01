Weg vrij voor 5G-frequentieveiling in België

De federale ministerraad in België heeft de wetgeving gereed om later dit jaar een 5G-frequentieveiling te laten plaatsvinden. De eerste 5G-netwerken zijn in het land al online, maar draaien op tijdelijk licenties.

In de wetgeving staan onder andere teksten die een minimumbedrag aangeven per frequentiespectrum, technische vereisten en een dekkingsplicht per operatie, schrijft Knack.

Volgens deze dekkingsplicht moeten telecomproviders binnen een jaar na het begin van de uitrol 70 procent van de bevolking hebben voorzien van een 5G-verbinding. Na twee jaar moet dit 99,5 procent en na zes jaar 99,8 procent zijn.

Eerste 5G-netwerken al actief

Momenteel zijn de eerste 5G-netwerken al wel actief. Hiervoor hebben vijf Belgische providers tijdelijke rechten gekregen om 5G-signalen uit te zenden op frequenties tussen de 3,6 en 3,8 GHz. De providers in kwestie zijn Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet.

De eerste provider die zijn 5G-netwerk in België activeerde, was Proximus. De telecomprovider activeerde in december zijn eerste netwerken op basis van de tijdelijke rechten. Het gaat om netwerken in de Vlaamse steden Antwerpen, Gent en Haasrode. Met de huidige regelgeving is het volgens de provider nog niet mogelijk om het netwerk landelijk uit te rollen.

Complottheorieën

Minister Petra de Sutter klaagde eerder dit jaar over hoe politiek gekibbel en complottheorieën voor vertraging in de uitrol van 5G zorgen. Vooral in het zuiden van het land heerst er angst voor de straling van 5G-apparatuur. Er is echter geen enkel bewijs dat dergelijke straling enige gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Met een campagne op sociale media hoopt De Sutter de theorieën tegen te gaan.

Voordat de daadwerkelijk veiling kan plaatsvinden, moet het wettelijk kader nog worden voorgelegd aan het Overlegcomité en aan de Kamer. De veiling zelf vindt waarschijnlijk niet eerder plaats dan eind 2020.

