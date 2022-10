Analisten verwachten dat de winst van Samsung in het derde kwartaal met 25 procent is gedaald, de eerste jaar-op-jaar-daling in bijna drie jaar tijd. Economische vertraging remt de vraag naar devices en processoren.

Inflatie stijgt wereldwijd, centrale banken verhogen de rente, zorgen over een recessie nemen toe en de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne houden aan. Als gevolg hebben zowel bedrijven als consumenten hun uitgaven teruggedrongen. Een Refinitiv SmartEstimate van 22 analisten voorspelt dat de operationele winst van Samsung daalde naar 11,8 biljoen won (ongeveer 8,3 miljard euro) in het derde kwartaal van dit jaar.

Eerste winstdaling sinds 2020

Als de prognose klopt is dit Samsungs eerste winstdaling sinds het begin van de pandemie (Q1 2020) en het zwakste kwartaalwinstbedrag sinds Q1 2021. COVID-19 dwong consumenten thuis te blijven, waardoor de vraag naar gadgets toenam en de Zuid-Koreaanse elektronicagigant een flinke winstgroei boekte. Nu dalen de cijfers.

Greg Roh, hoofd van de onderzoeksafdeling van Hyundai Motor Securities, legde uit dat de winst van Samsung gekoppeld is aan de vraag, aangezien de organisatie een van de grootste producenten is van memory chips, tv’s, displays en smartphones.

Foldables konden Samsung niet redden

Volgens statistieken van TrendForce daalden de prijzen van sommige DRAM chips in het derde kwartaal met 14 procent. DRAM chips worden op grote schaal gebruikt in smartphones en pc’s. De prijzen van NAND flash-chips, die worden gebruikt voor gegevensopslag, daalden met 8 procent.

De mobiele afdeling van Samsung zal waarschijnlijk een winstdaling van 17 procent lijden, ondanks het feit dat de gemiddelde verkoopprijs van smartphones steeg door de nieuwe opvouwbare Samsung-toestellen die in het afgelopen kwartaal werden gelanceerd.

Kim Yang-Jae, een analist van Daol Investment & Securities, stelt dat Samsung in het afgelopen kwartaal 11 procent minder smartphones leverde dan in dezelfde periode van vorig jaar. Volgens de analist schroefden distributienetwerken hun orders terug. In totaal verscheepte Samsung circa 63 miljoen toestellen.

Tot slot wijzen de schattingen van zeven analisten uit dat de winst van de chipafdeling van Samsung met ongeveer een derde daalde naar 6,8 biljoen won. Micron Technology, een concurrent op het gebied van memory chips, maakte onlangs besparingen bekend. De chipfabrikant waarschuwde voor moeilijke tijden.

