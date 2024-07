Eerste indruk: Samsung bakt Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 met bekend recept

Ooit revolutionair, nu een bekende niche. De vouwbare telefoons van Samsung zijn al aan hun zesde generatie toe en dat is te merken. Techzine zal de Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 nog uitvoerig reviewen, maar eerst tijd voor de initiële impressies.

De officiële lanceerdatum van zowel de Samsung Galaxy Z Flip 6 als Z Fold 6 is 24 juli, maar meerdere telecombedrijven hebben ze al leverbaar. Net als bij de S24-serie van begin dit jaar ligt de nadruk sterk op Galaxy AI, een vloot aan slimme functies voor samenvattingen, fotobewerkingen en meer.

Samsung Galaxy AI steelt de show

We moeten eerlijk zijn: bij de review van de S24 Ultra waren we wat te vriendelijk over Galaxy AI. Samsung maakte deze AI-suite de kernboodschap van de marketing, maar eigenlijk had niemand het toestel destijds moeten kopen voor die functies. We gingen uit van verbeterde functionaliteit, bredere ondersteuning voor bijvoorbeeld Nederlands en features waar we nog niet aan hadden gedacht.

Hoe anders is Galaxy AI nu. Nadat we meermaals “verboden inhoud” niet mochten samenvatten in de Samsung Browser in februari (waaronder artikelen van onze eigen site, waar toch echt geen schokkende zaken in worden genoemd), lijkt het contentfilter nu een stuk consistenter. De AI-samenvattingen zijn weliswaar niet zo hoogstaand als die van ChatGPT Plus of Claude, maar leveren een to the point opsomming van de voorgeschotelde webpagina.

AI-fotobewerking is tevens aanzienlijk vooruitgegaan. Dit is dankzij “Sketch to image”. Het is vooralsnog niet mogelijk om Galaxy AI direct te informeren wat je precies op een foto wil aanpassen. De communicatiewijze is visueel, waarbij zelfs de meest belabberde schetsen van auto’s, planten of tafels beloond worden met veelal realistische simulaties. Er verschijnt een kleine disclaimer links onderin dat de foto met AI bewerkt is, maar het dient gezegd te worden dat misbruik vrij voor de hand liggend is. Nog nooit was het zo eenvoudig om een herinnering op te leuken of een sterk verhaal van onware AI-content te voorzien. Nu is het wel onmogelijk om al te veel aanpassingen te verrichten aan mensengezichten, dus Samsung tracht duidelijk om bepaalde kwalijke zaken te voorkomen. Meer tests zijn nodig om de echte potentie (en gevaren) van het vernieuwde Galaxy AI te ontwaren.

Bekend design

Vorig jaar waren we gecharmeerd van de Samsung Galaxy Z Fold 5, dat verfijning verkoos boven revolutie. Nu we zowel de Z Fold 6 als het kleine broertje de Z Flip 6 in handen hebben, staat verdere verfijning opnieuw centraal bij Samsung. De Fold 6 biedt nu een groter scherm in ingeklapte vorm, weliswaar nog altijd vrij smal, maar symmetrischer dan voorheen. Daar waar de Fold 5 en S23 Ultra veel van elkaar verschilden, lijken de Fold 6 en S24 Ultra wel naaste familieleden. De displays zijn net zo hoekig als op de Ultra en het chassis oogt hetzelfde met dof grijs en hoogwaardig afgewerkt Armor Aluminum.

De Z Flip 6 vertoont meer uiterlijke overeenkomsten met de reguliere S24 en is een stuk afgeronder. Althans, dat geldt voor de schermen. Het chassis is “iPhone-achtig”, zoals velen het zouden omschrijven, met een harde, platte afranding. Voor een vouwbare telefoon is dat wellicht een wat onorthodoxe keuze: het openen ervan met één hand is alleen mogelijk voor de meest virtuoze smartphonegebruikers.

Draaien en vouwen

Het handelsmerk van de Flip- en Fold-reeks is de vouwbare aard ervan. Dit is waar het duidelijkst blijkt dat we echt even wat tijd met de toestellen nodig hebben. De Fold 6 is weliswaar te gebruiken als een conventionele telefoon, maar biedt veel meer potentie als je gewend raakt aan multitasking met meerdere geopende apps op het binnenste scherm. De Flip 6 is allesbehalve conventioneel: het voorste scherm is eigenlijk een soort smartwatch die niet aan je pols hangt maar in je broekzak zit.

Dit vereist wat gewenning, of noem het gerust inburgering, om optimaal te benutten. Het bekijken van appberichten, het checken van de weersvoorspelling of het tellen van stappen zijn de meest voor de hand liggende toepassingen. We hebben echter al Good Lock ontdekt, dat op een ietwat omslachtige wijze praktisch alle apps op het kleinere voorscherm toestaat. Apps die niet native hiervoor bedoeld zijn, gedragen zich zoals verwacht vaak slecht. Interfaces zijn ontoegankelijk of overlappen met elkaar, de scaling klopt niet, et cetera. Het vergt wat tijd om te ontdekken wat wél en absoluut níét werkt op de miniscule display.

The story so far: Samsung speelt behoudend

Het is ironisch dat de meest exotische reeks aan Galaxy-telefoons zo behoudend evolueert. Toch begrijpen we de keuze van Samsung om de Flip- en Fold-formules niet al te veel op te schudden. Buiten China is er weinig keuze qua foldables (of “flippables”). De Google Pixel Fold, dat binnenkort wordt opgevolgd door versie 2, liet al zien dat een eerste generatie oplossing moeilijker met een hoge prijs wegkomt dan de verfijndere Samsung-reeksen. Het is aan de Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 om zich de komende weken nog verder te bewijzen, wanneer de tester ervan een stuk beter ingeburgerd is met de AI-functies, schermfunctionaliteit, camera’s en meer.

