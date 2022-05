Volgens anonieme bronnen van Bloomberg probeert Samsung de prijzen van chipproductie met 15 tot 20 procent te verhogen.

Het businessmodel van chipfabrikanten draait om de dienstverlening van productiecapaciteit. De fabrikant investeert in eigen fabrieken en produceert op aanvraag van klanten. Samsung is een van de grootste chipfabrikanten ter wereld.

Anonieme insiders lieten aan Bloomberg weten dat Samsung prijsverhogingen met klanten overlegt. Volgens de bronnen wil Samsung zijn productietarieven met 15 tot 20 procent verhogen, afhankelijk van de complexiteit van een opdracht. De prijsverhogingen zouden vanaf de tweede helft van 2022 ingaan. Volgens de bronnen hebben sommige klanten zich reeds bij de verhoging neergelegd. Anderen onderhandelen voor een betere deal.

De verhoging heeft meerdere redenen. Vorig jaar hield Samsung de productieprijzen stabiel. Dit jaar gooit economische onzekerheid roet in het eten. Volgens Bloomberg worstelt Samsung met wereldwijde risico’s, waaronder de oorlog in Oekraïne, lockdownmaatregelen in China en inflatie. De productiekosten van chipfabrikanten stijgen. Chemicaliën, brandstof, wafers en apparatuur worden duurder.

TSMC, UMC en ASML

Andere chipfabrikanten kampen met hetzelfde probleem. Ook TSMC en United Microelectronics (UMC) waarschuwden hun klanten onlangs voor prijsstijgingen. Volgens Bloomberg schoten de tarieven van TSMC in 2021 met 20 procent omhoog. Tussen nu en 2023 valt er nog een prijsstijging te verwachten, ditmaal tussen de vijf en acht procent. UMC kijkt op de korte termijn naar een verhoging van vier procent. Dichterbij huis vind je het Nederlandse ASML, dat vorige maand waarschuwde over stijgende kosten voor arbeid, vervoer en materiaal.

Masahiro Wakasugi, analyst bij Bloomberg Intelligence, is ervan overtuigd dat de prijsstijgingen zorgvuldig zijn getimed. In theorie hoeven klanten van chipfabrikanten niet met nieuwe contracten in te stemmen. Is de vraag daarentegen groot genoeg, dan heeft een partij eigenlijk geen keuze. Het chiptekort trekt aan, maar vertraagde leveringen blijven veelvoorkomend. Volgens Wakasugi leggen sommige klanten zich bij de prijsstijgingen neer in de hoop dat hun leveringen sneller worden geproduceerd.

